В Госдуме потребовали провести расследование в отношении сломавшего россиянке нос силовика

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева от партии «Новые люди» обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием взять под личный контроль расследование в отношении якутского полицейского Николая Реброва, которого заподозрили в нанесении телесных повреждений женщине. Скриншот обращения Авксентьева опубликовала в своем телеграм-канале.

«Полицейский сломал нос женщине. Согласитесь, в этом предложении все неправильно. Защитник мутировал в агрессора. Такие сотрудники — ржавчина, разъедающая щит закона. Этот дикий поступок не должен остаться безнаказанным», — написала депутат.

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В ее обращении сказано, что Ребров работает начальником отдела по противодействию коррупции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Саха (Якутия). Свое требование к Бастрыкину Авксентьева объяснила «значительным общественным интересом» и важностью дела.

Как пишет «7х7», в конце мая этого года Ребров пришел в рестобар «Дуэты», где ударил посетительницу по ягодице. Женщина возмутилась его поведением, после чего полицейский ударил ее по лицу. По данным издания, пострадавшей оказалась местная блогер и многодетная мать Туяна Михайлова.

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За свои действия Ребров получил наказание в виде дисциплинарного взыскания. Это привело к общественному резонансу. Тогда якутские СМИ писали, что при задержании силовика присутствовали его коллеги, что может свидетельствовать о попытке оказать давление на следствие и скрыть детали случившегося.

«7х7» отмечает, что Реброва и ранее обвиняли в применении физической силы. Так, в 2016 году Айталина Алексеева обвинила его и других полицейских в избиении своего супруга. Во время митинга против бездействия правоохранителей женщина рассказала, что ее мужа «кошмарили на протяжении многих лет за мошенничество», и назвала Реброва «самым агрессивным и беспринципным сотрудником полиции».