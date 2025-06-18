EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Госдуме потребовали провести расследование в отношении сломавшего россиянке нос силовика

2 минуты чтения 19:38

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева от партии «Новые люди» обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием взять под личный контроль расследование в отношении якутского полицейского Николая Реброва, которого заподозрили в нанесении телесных повреждений женщине. Скриншот обращения Авксентьева опубликовала в своем телеграм-канале.

«Полицейский сломал нос женщине. Согласитесь, в этом предложении все неправильно. Защитник мутировал в агрессора. Такие сотрудники — ржавчина, разъедающая щит закона. Этот дикий поступок не должен остаться безнаказанным», — написала депутат.

Европейская деревня «скупает» новых жителей
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
Мир8 минут чтения

В ее обращении сказано, что Ребров работает начальником отдела по противодействию коррупции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Саха (Якутия). Свое требование к Бастрыкину Авксентьева объяснила «значительным общественным интересом» и важностью дела.

Как пишет «7х7», в конце мая этого года Ребров пришел в рестобар «Дуэты», где ударил посетительницу по ягодице. Женщина возмутилась его поведением, после чего полицейский ударил ее по лицу. По данным издания, пострадавшей оказалась местная блогер и многодетная мать Туяна Михайлова.

Женщины создали подпольную «империю абортов»
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Они научились проводить их самостоятельно и помогли тысячам пациенток, несмотря на запрет
Мир9 минут чтения

За свои действия Ребров получил наказание в виде дисциплинарного взыскания. Это привело к общественному резонансу. Тогда якутские СМИ писали, что при задержании силовика присутствовали его коллеги, что может свидетельствовать о попытке оказать давление на следствие и скрыть детали случившегося.

«7х7» отмечает, что Реброва и ранее обвиняли в применении физической силы. Так, в 2016 году Айталина Алексеева обвинила его и других полицейских в избиении своего супруга. Во время митинга против бездействия правоохранителей женщина рассказала, что ее мужа «кошмарили на протяжении многих лет за мошенничество», и назвала Реброва «самым агрессивным и беспринципным сотрудником полиции».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Европейская деревня «скупает» новых жителей
Мир
Европейская деревня «скупает» новых жителей
Власти обещали 30 тысяч долларов тем, кто переедет в глушь у подножья Альп. Мигранты со всего мира поверили в это и остались ни с чем
17:00
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Мир
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Они научились проводить их самостоятельно и помогли тысячам пациенток, несмотря на запрет
00:01
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
Мир
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
«Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года
17:00 17 июня
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Общество
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома
00:01 17 июня
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Общество
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
16:42 16 июня
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Общество
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
00:01 16 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования