Женщины–руководительницы все чаще сталкиваются с травлей в интернете

Женщины, построившие успешную карьеру в бизнесе, все чаще сталкиваются с агрессией в интернете — от оскорблений и угроз до публикации интимных данных. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследования и реальные истории.

По данным издания, исследования показывают общий рост уровня онлайн–насилия с 18% в 2023 году до 22% в 2024-м. Особенно страдают от этого женщины. Так, согласно докладу ООН, 67% девочек и женщин сталкиваются с клеветой и дезинформацией в интернете как наиболее частыми формами цифровой агрессии, пишет FT.

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Помимо клеветы и дезинформации, в отношении женщин распространены такие формы травли в интернете, как взлом аккаунтов, публикация интимных данных, угрозы изнасилования и убийства и доксинг (разглашению адресов и личной информации).

Эксперты объясняют эту тенденцию несколькими факторами. Во–первых, они фиксируют рост количества подкастов и блогов, относящихся к так называемой «мэносфере» — интернет–культуре, продвигающей маскулинность, враждебность к женщинам, антифеминизм и мизогинию. Во–вторых, они связывают рост уровня цифровой агрессии с ослаблением модерации в крупнейших соцсетях — в частности, на платформах X и Meta. И еще одним фактором, оказавшим влияние на рост онлайн–преследований женщин, является развитие генеративного искусственного интеллекта. Так, согласно исследованиям Оксфордского университета, 96% дипфейк–моделей — это реальные женщины, отмечает Financial Times.

Все это сказывается на карьере и психике женщин. Они стали чаще отказываются от повышения на работе или публичности из-за ожидания нападок, оскорблений и преследований в сети. Как пишет издание, некоторые стали нанимать ассистентов для мониторинга соцсетей, чтобы не читать комментарии самостоятельно, а другие — полностью уходят из цифрового пространства.

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