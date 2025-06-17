Ученые впервые вырастили сердца с человеческими клетками внутри свиней

Китайским исследователям впервые удалось вырастить бьющиеся сердца, содержащие человеческие клетки, внутри эмбрионов свиней. Конечная цель ученых состоит в том, чтобы научиться выращивать человеческие органы для трансплантации внутри животных, чтобы решить проблему их дефицита, сообщает The Times.

Как пишет издание, эмбрионы прожили всего три недели, однако ученые назвали развитие бьющейся сердечной ткани важной вехой в исследовании. Дальше они намерены сосредоточиться на выращивании сердец, полностью состоящих из человеческих клеток.

Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника» «Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года Мир 8 минут чтения

Новое исследование представили на ежегодной встрече Международного общества исследований стволовых клеток в Гонконге. В нем говорилось, что сформировавшиеся в эмбрионах сердца были такого же размера, что и человеческие на соответствующей стадии развития эмбриона.

В своей работе ученые заявили, что они занялись «перепрограммированием» стволовых клеток человека, которые способные превращаться практически в любой тип клеток. Для этого они внедрили в клетки определенные гены, которые способствовали росту и противостояли гибели органа внутри свиньи. После эти клетки ввели в эмбрионы свиней, которые тоже предварительно модифицировали и убрали два гена, необходимых для развития сердца. Ученые надеялись, что человеческие клетки заполнят этот пробел и сформируют недостающий орган.

Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома Общество 20 минут чтения

Как пишет The Times, в ходе более ранних экспериментов исследователи выращивали клетки человеческих мышц и кровеносных сосудов в эмбрионах свиней, а также ученым удалось создать на ранней стадии развития человеческие почки у свиней. В этом исследовании доля человеческих клеток в органе составляла от 40 до 60 процентов. Какова была доля человеческих клеток в сердце, ученые не уточнили.

По данным британского органа здравоохранения NHS Blood and Transplant, только в Соединенном королевстве около семи с половиной тысяч человек ожидают пересадки органов, причем среди них 192 ребенка, 42 из которых требуется сердце. Несмотря на то, что число умерших людей, которые становятся донорами, почти удвоилось с 2008 года, этот рост не соответствует растущему спросу на трансплантацию, отмечает The Times.