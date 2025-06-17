EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые впервые вырастили сердца с человеческими клетками внутри свиней

2 минуты чтения 23:21

Китайским исследователям впервые удалось вырастить бьющиеся сердца, содержащие человеческие клетки, внутри эмбрионов свиней. Конечная цель ученых состоит в том, чтобы научиться выращивать человеческие органы для трансплантации внутри животных, чтобы решить проблему их дефицита, сообщает The Times.

Как пишет издание, эмбрионы прожили всего три недели, однако ученые назвали развитие бьющейся сердечной ткани важной вехой в исследовании. Дальше они намерены сосредоточиться на выращивании сердец, полностью состоящих из человеческих клеток.

Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
«Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года
Мир8 минут чтения

Новое исследование представили на ежегодной встрече Международного общества исследований стволовых клеток в Гонконге. В нем говорилось, что сформировавшиеся в эмбрионах сердца были такого же размера, что и человеческие на соответствующей стадии развития эмбриона.

В своей работе ученые заявили, что они занялись «перепрограммированием» стволовых клеток человека, которые способные превращаться практически в любой тип клеток. Для этого они внедрили в клетки определенные гены, которые способствовали росту и противостояли гибели органа внутри свиньи. После эти клетки ввели в эмбрионы свиней, которые тоже предварительно модифицировали и убрали два гена, необходимых для развития сердца. Ученые надеялись, что человеческие клетки заполнят этот пробел и сформируют недостающий орган.

Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома
Общество20 минут чтения

Как пишет The Times, в ходе более ранних экспериментов исследователи выращивали клетки человеческих мышц и кровеносных сосудов в эмбрионах свиней, а также ученым удалось создать на ранней стадии развития человеческие почки у свиней. В этом исследовании доля человеческих клеток в органе составляла от 40 до 60 процентов. Какова была доля человеческих клеток в сердце, ученые не уточнили.

По данным британского органа здравоохранения NHS Blood and Transplant, только в Соединенном королевстве около семи с половиной тысяч человек ожидают пересадки органов, причем среди них 192 ребенка, 42 из которых требуется сердце. Несмотря на то, что число умерших людей, которые становятся донорами, почти удвоилось с 2008 года, этот рост не соответствует растущему спросу на трансплантацию, отмечает The Times.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Женщины создали подпольную «империю абортов»
Мир
Женщины создали подпольную «империю абортов»
Они научились проводить их самостоятельно и помогли тысячам пациенток, несмотря на запрет
00:01 18 июня
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
Мир
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
«Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года
17:00
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Общество
Я два года жила в Корее и чувствовала себя чужой
Вернулась в Россию, но теперь тоже не чувствую себя здесь как дома
00:01
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Общество
Моря и океаны превратились в бомбу замедленного действия
Океан поглотил слишком много углекислого газа и теперь убивает своих обитателей
16:42 16 июня
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Общество
Я переехала в Венецию и разочаровалась
Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети
00:01 16 июня
Мама, все хорошо
Криминал
Мама, все хорошо
Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек
17:00 15 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования