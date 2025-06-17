Россиян предупредили о возможном резком росте цен на тепло

Правительство обсуждает индексацию цен на газ для промышленных потребителей дважды в год на 10%. По расчетам Минэнерго, это может привести к росту тарифов на электроэнергию до 3% в год, а на тепло — до 1,2%. Аналитики оценивают дополнительную нагрузку на бизнес в 40-45 миллиардов рублей ежегодно. Особенно тяжелые последствия ожидаются на рынке теплоснабжения, пишет «Коммерсантъ».

Применить к регулируемым оптовым ценам на газ, поставляемый в первом и четвертом кварталах, повышающий сезонный коэффициент в размере 1,1 предложил «Газпром». Таким образом компания, как отмечается, хочет компенсировать потери от снижения экспорта и расходов на хранение газа. В Минэнерго это идею поддержали, но ФАС пока не озвучила окончательную позицию.

С июля этого года регулируемые цены на газ вырастут на 10,3%, а для электроэнергетики и ЖКХ дополнительно на 11%, что суммарно составит повышение на 21,3%. Энергетики предупреждают, что в отопительный сезон предприятия потребляют свыше 60% годового объема топлива, а значит, затраты могут оказаться выше, чем предполагает Минэнерго.

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В Совете производителей энергии, как подчеркивает «Коммерсантъ», уже предупредили, что тепло для населения может дополнительно подорожать на 20% со следующего года.

В «Сообществе потребителей энергии» заявили, что ресурсы для снижения внутренних затрат у «Газпрома» не исчерпаны, подчеркнув, что рост внутренних цен на газ снижает конкурентоспособность российских предприятий.

«Приближение внутренних цен на газ к зарубежным вкупе с ростом иных затрат бизнеса, включая повышение налогов, лишает российскую промышленность конкурентных преимуществ, а энергоемкие предприятия может поставить на грань рентабельности»,— заявили в там.

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Рост цен на электроэнергию на 3% сравним с увеличением платежей потребителей на 40-45 миллиардов рублей в год, подсчитал директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. По его мнению, такая нагрузка не окажет драматического влияния на экономику, поскольку затраты на электроэнергию во многих отраслях растут медленнее других издержек.

Эксперт отмечает, что подорожание газа усилит конкуренцию на рынке электроэнергии и создаст благоприятные условия для роста маржинальности у наиболее эффективных станций. В то же время в коммунальном секторе ситуация может ухудшиться. Сасим пояснил, что в условиях хронической убыточности и недофинансирования увеличение расходов на топливо и электроэнергию способно привести к сокращению инвестиций в ремонт и модернизацию инфраструктуры, что чревато серьезными авариями в отопительный сезон.