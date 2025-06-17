Переработки становятся нормой во всем мире

Свежие данные о режиме работы офисных сотрудников показывают, что переработки превращаются в новую норму. Количество рабочих встреч, начинающихся после восьми часов вечера, выросло на 16% по сравнению с предыдущим годом. Об этом со ссылкой на результаты исследования Microsoft пишет агентство Bloomberg.

Треть опрошенных сотрудников продолжают активно проверять свою рабочую почту и в 10 часов вечера. 20% сотрудников активны в почте по субботам и воскресеньям до полудня, а 5% — еще и вечером в воскресенье. Больше всего совещаний проводится во вторник — в этот день они занимают до четверти рабочего времени. Самым непопулярным днем для них оказалась пятница.

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Авторы исследования также отметили, что рабочие встречи все чаще происходят спонтанно. 57% из них начинались без предварительного приглашения в календаре, 10% из запланированных встреч бронировались перед самым началом. 30% всех встреч проходят с участием людей из различных часовых поясов, их количество продолжает расти.

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Опираясь на данные сервиса Microsoft Teams, журналисты отмечают, что пользователь платформы получает в среднем 153 сообщения в будний день, на 6% больше, чем год назад. Число сообщений, которые отправляют друг другу коллеги вне рамок традиционного рабочего времени, которым в исследовании считается промежуток с девяти часов утра до пяти часов вечера, увеличилось на 15% в годовом исчислении.

Треть респондентов отметили, что не справляются с адаптацией к темпу современной рабочей культуры. Опрошенные работники сообщили, что каждые две минуты прерываются из-за рабочего сообщения, письма в электронной почте или необходимости посетить встречу. Журналисты отмечают, что скорость прочтения рассылок выросла, однако работники получают в среднем более 100 писем в день.