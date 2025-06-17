Названы лучшие авиакомпании мира в этом году

Британская частная консалтинговая компания Skytrax провела ежегодный конкурс World Airline Awards, который называют «Оскаром» авиационной отрасли, и вручила приз в номинации «Лучшая авиакомпания» Qatar Airways. Об этом сообщает CNN.

По его данным, авиакомпания получила премию в девятый раз. Конкурс существует 26 лет, призы вручали на Парижском авиасалоне. «Это признание — не просто награда, это чествование страсти, точности и целеустремленности, которые определяют нашу авиакомпанию», — заявил Бадр Мохаммед Аль-Мир, генеральный директор Qatar Airways. Компания также получила награды в номинациях «Лучшая авиакомпания на Ближнем Востоке», «Лучший в мире бизнес-класс» и «Лучший зал ожидания для бизнес-класса».

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Также Skytrax составила рейтинг лучших авиакомпаний в этом году. Вслед за Qatar Airways идут Singapore Airlines, которые становились лучшей авиакомпанией мира пять раз. Компания получила награду в номинациях «Лучший бортпроводник», «Лучший в мире первый класс» и «Лучшая авиакомпания Азии».

Третье место заняла авиакомпания Гонконга Cathay Pacific, четвертое — авиакомпания Emirates из Дубая, а пятое — японская ANA All Nippon Airways. Turkish Airlines заняла шестое место, седьмое место досталось национальному авиаперевозчику Южной Кореи Korean Air, а французский национальный авиаперевозчик Air France оказался на восьмом месте. Japan Airlines заняла девятое место, а китайская Hainan Airlines замкнула десятку лучших.

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«Лучшей бюджетной авиакомпанией мира» была названа AirAsia, которая получила эту награду в 16-й раз подряд. Британская Virgin Atlantic получила награду как лучшая авиакомпания мира премиум-эконом-класса этого года, а таиландская Bangkok Airways девятый год подряд была названа лучшей региональной авиакомпанией мира.

Также Turkish Airlines признали лучшей авиакомпанией Европы, лучшей в мире авиакомпанией в области обслуживания бизнес-класса на борту и лучшей авиакомпанией Южной Европы. Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia получил приз за лучшее обслуживание персонала авиакомпаний на Ближнем Востоке.