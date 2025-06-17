СМИ составили список лучших книг на лето

Опрошенные Financial Times эксперты начали публиковать список из книг, которые они советуют прочитать ближайшим летом. В течение этой недели журналисты публикуют подборки произведений по различным тематикам — от политики до окружающей среды.

На данный момент вышли две таких подборки, в них Financial Times делится интересными книгами по ведению бизнеса, окружающей среде, а также науке и технологиям. В сумме опубликованы мини-рецензии на 19 книг на английском языке.

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Интересующимся бизнесом Financial Times советует начать лето с книг о том, как устроены мировые системы производства товаров, переживающие кризис, текущей ситуации с гендерным неравенством в мировой экономике, об ответе, который бизнес может дать на инициативу администрации Белого дома о запрете DEI.

Также эксперты советуют читателям углубиться в изучение историй отдельных крупных корпораций — авиакомпании из Австралии Qantas, китайской технологической компании Huawei, сервиса Spotify и транснациональной корпорации Nvidia. Полезным, по мнению журналистов, будет также чтение о мусоре, который накапливается в мире из-за глобализации, а также о том, почему американская экономика не может прогрессировать в текущих условиях.

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По теме окружающей среды Financial Times советует изучить книги о женщинах-экоактивистках, причинах, по которым человечество не может справиться с изменениями климата, а также о защите рек, зеленой энергетике Китая и ядерной энергетике всего мира.

Научные книги, рекомендованные в тексте, связаны с темами человеческого мозга, обонятельной системы людей, и гибкости их мышления. Также авторы подборки советует произведения о творческой силе математических чертежей и способах доносить научные доказательства до общества.

Книги по технологиям, заинтересовавшие экспертов, связаны с изучением внутренних процессов в компаниях Facebook и OpenAI, а также с темами включения государств мира в конкуренцию в сфере новых технологий и невозможности удовлетворить человеческие потребности даже самыми продвинутыми изобретениями.

Financial Times продолжит публиковать подборки, следующими темами станут экономика, художественная литература, политика, а также список книг, особо отмеченных критиками. Тексты будут выходить по 21 июня включительно.