Карьерный успех женщин повышает риск разводов

Добившиеся успеха в карьере женщины, которым удалось занять государственную должность или получить назначение генеральным директором компании, разводятся чаще, чем их менее амбициозные коллеги. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на результаты исследования, проведенного шведскими учеными Йоханной Рикне и Олле Фольке.

Они обнаружили, что замужние женщины более чем в два раза чаще, чем их коллеги-мужчины, разводились в течение трех лет после того, как возглавляли компании, в которых работали. При этом среди женщин, проработавших на государственных должностях восемь и более лет, только три четверти оставались в браке, тогда как среди мужчин эта доля составляла 85%.

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Полученные шведскими исследователями данные подтверждаются результатами более ранних исследований. Они показали корреляцию между ростом количества разводов и повышением дохода женщин, но не мужчин в женатых парах. Кроме того, эксперименты с быстрыми свиданиями продемонстрировали, что мужчины избегают отношений с женщинами, которых считают более амбициозными и успешными, чем они сами.

По словам Рикне, такое положение дел вызвано тем, что женатые мужчины привыкли быть кормильцами в семье. При этом лишение мужчины в семье этого статуса создает давление на отношения.

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Эту корреляцию подтвердила и консультант по разводам Эмма Хептонстолл. Она отметила, что среди ее клиентов часто встречаются женщины, чей карьерный рост обнажил проблемы в отношениях с мужьями. Одной из причин возникновения проблем, по словам эксперта, становится то, что добившиеся успеха в карьере женщины, тем не менее берут на себя больше домашней работы.

«Они приходят домой с работы, и им еще приходится ходить по магазинам и убираться — они эмоционально истощены работой, истощены физически, и в них накапливается обида», — пояснила Хептонстолл.

При этом, по данным американского аналитического центра Pew, количество времени, которое супруги тратят на домашние дела в американских гетеросексуальных браках выравнивается только тогда, когда женщины являются основными добытчиками.