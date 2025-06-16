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Политика

СМИ: Россия модернизировала ядерные базы вблизи Европы

2 минуты чтения 21:14

Шведский телеканал SVT проанализировал новые спутниковые снимки Planet Labs, сделанные в мае этого года, которые показывают, что за последние несколько лет Россия модернизировала по меньшей мере пять ядерных баз.

Так, по данным телеканала, на базе Осиповичи в Беларуси Россия начала модернизация советского хранилища ядерного оружия, которое находится под тремя уровнями защиты. На территории Осиповичей строится новая погрузочная платформа для железнодорожного транспорта и систем ПВО. По данным «Агентства», инфраструктура для ядерного оружия создается на этой базе с 2022 года.

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Также в Калининграде на ядерной базе появились новые строения, тройное ограждение и новые системы связи. Эта база расположена в 270 километрах от шведской границы, отмечает SVT. По данным польского правительства, в Калининграде Россия хранит около ста единиц тактического ядерного оружия.

Кроме того, на Новой Земле — архипелаге в Северном Ледовитом океане — появилось множество новых зданий. Эксперты называют эту базу важнейшей для испытания российского ядерного оружия. На Кольском полуострове в Мурманской области появилось около 50 бункеров для хранения баллистических ракет для подводных лодок, а также причал для погрузки ракет на лодки.

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Как пишет SVT, министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что правительство страны в курсе «как российских инвестиций в ядерный оружейный потенциал, так и разработки новой доктрины». По его словам, после начала полномасштабной войны в Украине Россия угрожала применением ядерного оружия более 200 раз. 

Телеканал отмечает, что эксперты называют российское ядерное оружие «важнейшим козырем», которым российские власти любят хвастаться и который помогает им добиваться желаемого на международной арене. Старший научный сотрудник Тихоокеанского форума Уильям Альберк считает, что угрозы со стороны России вызывают панику на Западе, и именно поэтому российские власти к ним прибегают на протяжении последних 25 лет.

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