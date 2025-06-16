Российские мужчины рассказали о своих слезах

Российские мужчины плачут гораздо реже женщин. Об этом говорят результаты опроса, проведенного провластным Всероссийскими центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые публикует газета «Ведомости».

Так, 27% опрошенных респондентов-мужчин заявили, что не плакали более 10 лет, а еще 19% делали это в течение последнего десятилетия. В то же время 18% опрошенных женщин признались, что плакали в течение последнего дня, 25% – в течение недели, а еще 21% – в течение месяца. У мужчин такие ответы дали 4%, 8% и 9% соответственно.

Я переехала в Венецию и разочаровалась Я мечтала жить тут, но оказалось, что здесь невозможно найти работу, а итальянцы ведут себя как дети Общество 7 минут чтения

Как отмечают авторы опроса, российские мужчины гораздо менее склонны реагировать слезами даже на утрату близкого человека. Так, о том, что смерть кого-то из близких может быть поводом для слез заявил 81% опрошенных женщин и лишь 50% мужчин. Точно не будут плакать в такой ситуации, по их словам, 7% мужчин и лишь 1% женщин.

В случае смерти домашнего питомца расплакаться оказались готовы 53% опрошенных женщин и лишь 20% респондентов-мужчин. При этом 27% среди последних заявили, что слезы в такой ситуации «совсем невероятны», в то время как среди женщин этот ответ дали всего 6%.

Мама, все хорошо Близкие полгода получали от девушки сообщения из долгосрочного отпуска. Оказалось все это время от ее имени писал другой человек Криминал 18 минут чтения

Также мужчины менее склонны плакать из-за физической боли. 51% респондентов-мужчин назвали слезы из-за боли «маловероятными», а еще 30% – «совсем невероятными». В том, что они «очень вероятно» могут заплакать от боли, признались лишь 4% мужчин. При этом среди женщин от боли «очень веротяно», по их словам, заплачут 17% женщин, а еще 21% назвали слезы в такой ситуации «довольно вероятными».