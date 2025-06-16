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Общество

Российские мужчины рассказали о своих слезах

2 минуты чтения 09:15

Российские мужчины плачут гораздо реже женщин. Об этом говорят результаты опроса, проведенного провластным Всероссийскими центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые публикует газета «Ведомости».

Так, 27% опрошенных респондентов-мужчин заявили, что не плакали более 10 лет, а еще 19% делали это в течение последнего десятилетия. В то же время 18% опрошенных женщин признались, что плакали в течение последнего дня, 25% – в течение недели, а еще 21% – в течение месяца. У мужчин такие ответы дали 4%, 8% и 9% соответственно.

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Как отмечают авторы опроса, российские мужчины гораздо менее склонны реагировать слезами даже на утрату близкого человека. Так, о том, что смерть кого-то из близких может быть поводом для слез заявил 81% опрошенных женщин и лишь 50% мужчин. Точно не будут плакать в такой ситуации, по их словам, 7% мужчин и лишь 1% женщин.

В случае смерти домашнего питомца расплакаться оказались готовы 53% опрошенных женщин и лишь 20% респондентов-мужчин. При этом 27% среди последних заявили, что слезы в такой ситуации «совсем невероятны», в то время как среди женщин этот ответ дали всего 6%.

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Также мужчины менее склонны плакать из-за физической боли. 51% респондентов-мужчин назвали слезы из-за боли «маловероятными», а еще 30% – «совсем невероятными». В том, что они «очень вероятно» могут заплакать от боли, признались лишь 4% мужчин. При этом среди женщин от боли «очень веротяно», по их словам, заплачут 17% женщин, а еще 21% назвали слезы в такой ситуации «довольно вероятными».

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