Кремль пытается отвлечь внимание от войны в Украине

Кремль продолжает прикладывать усилия для того, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от продолжающейся войны в Украине. В частности, для этого Владимир Путин предложил Россию в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном. Об этом в свежей сводке пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Так, аналитики Института напомнили о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По словам последнего, беседа состоялась 14 июня и продлилась около часа. При этом, как заявил позже Трамп, большую часть времени они обсуждали эскалацию между Израилем и Ираном, тогда как теме продолжающейся войны в Украине было уделено «значительно меньше» времени.

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В свою очередь, помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя его переговоры с Трампом, также отметил, что участники разговора обсудили прежде всего вопрос военного обострения на Ближнем Востоке. Так, по словам Ушакова, Путин выразил обеспокоенность ростом напряженности в регионе и предложил привлечь Россию к переговорному процессу для достижения мирного урегулирования.

«Подобные инициативы российской стороны могут быть попыткой отвлечь внимание международного сообщества от военной агрессии против Украины путем демонстрации готовности к конструктивной роли в решении конфликтов на других направлениях», — прокомментировали это предложение Путина аналитики ISW.

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В ночь на 13 июня Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана, объявив о начале операции «Восстающий лев». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объяснил необходимость ее начала тем, что Иран обогатил достаточно урана для создания собственного ядерного оружия. В ответ Иран заявил о начале собственной военной операции «Правдивое обещание — 3», в рамках которой по израильским городам были запущены сотни беспилотников и баллистических ракет.