СМИ: ЕС нашел способ запретить газовые контракты с Россией

Еврокомиссия придумала новый способ, с помощью которого страны ЕС смогут окончательно запретить заключение новых газовых контрактов с Россией, не опасаясь при этом вето, наложить которое собираются Венгрия и Словакия. Об этом со ссылкой на текст предложения пишет Financial Times.

ЕС планирует внедрить новый запрет с помощью использования торгового законодательства, для утверждения решения в рамках этой области права не требуется единогласное голосование всех стран, входящих в Евросоюз. Но и эта схема вызывает опасение у стран-импортеров, которые хотят избежать юридических рисков и выплаты компенсации России за разрыв контрактов.

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Журналисты сообщают, что Еврокомиссия планирует запретить компаниям из ЕС подписывать новые контракты на импорт газа из России, это ограничение вступит в силу немедленно. Краткосрочные контракты с российскими поставщиками нужно будет прекратить до начала 2026 года, а долгосрочные предпишут разорвать до 1 января 2028 года.

ЕС рассматривает возможность сделать исключение для Венгрии, Словакии, а также стран, которые не имеют выхода к морю. Им, как утверждают источники Financial Times, предоставят исключение до 2027 года, в течение этого срока они смогут поэтапно отказываться от газовых контрактов с Россией.

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Органы контроля будут требовать у входящих в ЕС государств планы по диверсификации газовых поставок, а у компаний — подробную информацию о контрактах, которая будет подтверждать, что импортируемый ими газ поступает не из России.

В тексте материала отмечается, что крупнейшим импортером российского газа в ЕС на данный момент является Италия, следом идут Венгрия, Франция и Испания. В 2024 году, как отмечают журналисты, доля импортируемого из России газа в общем числе поставок этого топлива в Европу составила 14%. Это значительно ниже довоенных показателей, но выше числа по 2023 году, тогда Россия поставила на 18% меньший объем газа.