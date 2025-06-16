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Общество

СК потребовал возбудить дело из-за принявшего Вечный огонь за пожар и потушившего его восьмилетнего мальчика

2 минуты чтения 17:24

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как восьмилетний ребенок залил водой Вечный огонь в Ярославской области, сообщает пресс-служба СК.

Инцидент произошел 12 июня — то есть в День России – в поселке Семибратово, а 14 июня видео распространил близкий к силовикам телеграм-канал «112». На кадрах видно, как мальчик подъезжает к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне на велосипеде, некоторое время стоит и смотрит на огонь, а затем берет стоящую рядом бутылку с водой из-под цветов — и выливает воду на пламя. Затем он оставляет бутылку и уезжает. 

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В управлении МВД по Ярославской области выяснили, что Вечный огонь потушил ребенок 2017 года рождения. С ним и с его законными представителями, по словам полиции, уже проведена профилактическая беседа. Полиция также выяснила причины такого поступка, но называть их не стала. По данным источника телеканала РЕН ТВ, у восьмилетнего мальчика аутизм. Увидев Вечный огонь, он подумал, что начался пожар, и решил потушить его. 

В заявлении пресс-службы СК России говорится, что уголовное дело должно быть возбуждено «по информации об осквернении символа воинской славы». Такой состав преступления предусматривает статья «реабилитация нацизма» с максимальным сроком наказания до трех лет лишения свободы. 

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Согласно действующему российскому законодательству, к уголовной ответственности в России могут быть привлечены люди, которым на момент совершения преступления исполнилось 16 лет. Но по отдельным статьям УК есть исключения — в частности, когда речь идет об изнасиловании, убийстве и причинении вреда здоровью. Недавно в Генпрокуратуре предложили расширить список исключений и добавить в него, в частности, уничтожение или повреждение памятников воинской славы. С 2022 года произошло уже около 400 таких эпизодов, причем большую часть преступлений совершили несовершеннолетние, уточняет Минюст. 

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