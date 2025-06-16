Трамп заявил о необходимости дать Израилю и Ирану посражаться

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на заключение мира между Израилем и Ираном. Однако, по его словам, для этого странам, возможно, придется посражаться.Об этом глава Белого дома заявил журналистам перед своим вылетом на саммит G7 в Канаде.

«Я надеюсь, что будет сделка, я думаю, сейчас самое время для нее. Однако, иногда странам нужно посражаться. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что есть высокие шансы заключить сделку», — сказал Трамп, добавив, что США продолжат поддерживать Израиль. В то же время американский президент отказался уточнить, просил ли он израильскую сторону приостановить удары по Ирану.

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В ночь на 13 июня сотни израильских самолетов нанесли массированные удары по военным и ядерным объектам Ирана, жертвами которых стали иранские высокопоставленные военные и ведущие ученые-ядерщики. В обращении к нации премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале операции «Восстающий лев», необходимость которой он объяснил готовностью Ирана к созданию собственного ядерного оружия. Он также ввел в стране чрезвычайное положение и призвал израильских граждан готовиться к войне, которая продлится «дольше, чем мы привыкли».

В ответ власти Ирана заявили о начале операции «Правдивое обещание — 3», в рамках которой по Израилю были запущены сотни дронов и баллистических ракет.

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Как сообщил работающий за пределами страны новостной портал об Иране Iran International со ссылкой на источники, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после начала израильских ударов вместе с членами своей семьи скрывается в бункере на северо-востоке Тегерана в районе Лавизан.

По данным издания, это тот же бункер, в котором Хаменеи укрывался во время предыдущих атак Израиля в апреле и октябре 2024 года