Ходьба снижает риск хронической боли в пояснице

Ученые из Норвегии и Дании провели исследование, в ходе которого выяснили, что ходьба по 100 минут в день почти на четверть снижает риск возникновения хронической боли в пояснице. Об этом сообщает CNN.

«Это важное открытие, поскольку ходьба — простой, недорогой и доступный вид деятельности, который можно широко пропагандировать для уменьшения тяжести боли в спине», — утверждает ведущий автор исследования Райан Хаддадж.

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Чтобы изучить связь между ходьбой и профилактикой болей в спине, исследовательская группа проанализировала данные более 11 тысяч участников в возрасте от 20 лет и старше. В период с 2017 по 2019 год ученые просили участников исследования носить акселерометры в течение семи дней, чтобы отслеживать их ходьбу. Затем они провели повторные наблюдения в период с 2021 по 2023 год и спросили, испытывали ли участники боли в спине.

Людей разделили на четыре группы: те, кто ходил менее 78 минут в день, от 78 до 100 минут, от 101 до 124 минут и более 125 минут. Результаты показали, что по мере увеличения количества ежедневных прогулок риск хронической боли в пояснице снижается, а предварительные данные свидетельствуют о том, что умеренная или быстрая ходьба более эффективна, чем медленный темп.

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Физиотерапевт Наташа Покови из университета Маккуори в Сиднее, не принимавшая участия в исследовании, отметила, что его результатам можно доверять, учитывая большую выборку и данные, основанные на показаниях приборов, а не на рассказах самих участников. В то же время она отметила, что данные о ходьбе собирались только за одну неделю, что может не отражать привычки людей за месяц или год.

CNN отмечает, что, по статистике, около 600 миллионов человек во всем мире испытывают боль в пояснице, которая считается основной причиной инвалидности. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число людей, страдающих хронической болью в пояснице, возрастет до 843 миллионов.