Поп-культура снова стала восхвалять курение

Тема сигарет и курения стала популярной в поп-культуре. Во многих фильмах, сериалах и клипах появляются персонажи, которые курят в кадре. Об этом пишет Эстер Цукерман в своей статье в The New York Times.

В качестве современных примеров из поп-культуры, где появляются люди с сигаретой, автор материала приводит «Материалистку» с Дакотой Джонсон и Педро Паскалем, сериал «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом, сериал «Отчаянные домохозяйки», фильм «Дружба» с Тимом Робинсоном и Полом Раддом и другие кинопроекты.

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Кроме того, в клипе к песне Manchild Сабрина Карпентер использовала вилку в качестве мундштука, а Бейонсе бросала зажженную сигарету в пианино во время исполнения песни Ya Ya во время своего десятого концертного тура Cowboy Carter.

При этом, как пишет Цукерман, в большинстве случаев курение восхваляется. Она считает, что, несмотря на вред от сигарет, они помогают людям лучше выглядеть на экране или на сцене. Также автор ссылается на Джареда Овиатта, который ведет аккаунт в инстаграме, где публикует фотографии знаменитостей с сигаретой. По его словам, на момент, когда Овиатт завел аккаунт в 2021 году, искать такой контент было сложнее. Блогер отметил, что в последнее время произошел всплеск подобного материала.

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«В самом начале я действительно копался в архивах. Новых примеров было не так много. [Теперь же] каждую неделю есть как минимум один или два человека, о которых я говорю: “Окей, это что-то новенькое”», — рассказал Овиатт.

При этом отмечается, что образ курильщиков в кино контрастирует с образом знаменитостей в реальной жизни, поскольку во втором случае они чаще демонстрируют приверженность здоровому образу жизни и рекламируют оздоровительные процедуры.

Сигареты нередко появлялись в кадре, и в эпоху золотого века Голливуда сцены с курением возникали на экране около 10 раз за час. К 1980-м годам эта тенденция уменьшилась, и сцен с курением стало в два раза меньше.

