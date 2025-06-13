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Политика

Представитель Минобороны предложил провести новую мобилизацию на фоне «третьей мировой войны»

2 минуты чтения 15:22 13 июня

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов призвал провести в России мобилизацию и забрать в армию еще до миллиона человек. Это предложение он озвучил после атаки Израиля на Иран, которую расценил как «новый виток третьей мировой войны». Заявление опубликовано в телеграм-канале Алаудинова, пишет «Агентство».

Комментируя события на Ближнем Востоке, Алаудинов заявил: «Мы с вами должны для себя понять: для того, чтобы никто не вздумал с нами поступить так же, мы должны быть сильными и едиными. А для того, чтобы быть сильными, нужно весь наш ресурс направить на то, чтобы усилиться во всех направлениях — начиная от ПВО и заканчивая всем остальным».

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«Я считаю, что нам надо объявлять мобилизацию», — заявил представитель Минобороны, подчеркнув, что это его личное мнение. По оценке Алаудинова, мобилизовать необходимо как минимум 500 тысяч человек, а лучше порядка миллиона.

По словам Алаудинова, «всем давно известно, что идет третья мировая война», но сейчас, после удара Израиля по Ирану, она обрела «обрела новый виток и новые обороты».

В Госдуме призыв Алаудинова объяснили эмоциями, сообщает RTVI. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил изданию, что на текущий момент мобилизации не требуется. «Пока это эмоции, это его мнение. Безусловно, конечно, сейчас мир должен внимательно проследить за тем, что происходит вокруг Ирана. И в ООН, в ассамблее должны разобрать эту ситуацию, что там уже некоторые, можно сказать грубовато, приборзели вконец. Конечно, сейчас будем выводы делать», — отметил депутат. 

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Израиль совершил массированную атаку на Иран в ночь на 13 июня. По данным СМИ, погибли несколько высокопоставленных иранских военных, включая командующего Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Хоссейна Салами, а также ведущие ученые-ядерщики Ирана.

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