В Совфеде предложили ужесточить наказание за изнасилование

Уголовная ответственность за изнасилование в России должна быть ужесточена. Об этом в личном телеграм-канале написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«По моему мнению уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать, в ближайшее время начнем консультации по данному вопросу с Верховным Судом и Правительством», — говорится в сообщении.

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Таким образом сенатор прокомментировал новость ТАСС о том, что возраст наступления уголовной ответственности может быть снижен. Накануне об этом заявила замминистра юстиции России Елена Ардабьева.

По ее словам, предложение Генпрокуратуры о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений обсуждается в комиссии по законопроектной деятельности.

«Могу сказать, в части усиления уголовной ответственности есть у нас предложение, в том числе рассматриваем», — сказала она, выступая в Госдуме во время обсуждения законопроекта о введении ответственности за осквернение памятников защитникам Отечества. Она уточнила, что Генпрокуратура, в частности, предлагает снизить возраст наступления уголовной ответственности по этой статье до 14 лет. При этом она оговорилась, что это один из возможных вариантов, а само решение по этому поводу назвала непростым.

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Согласно действующему российскому законодательству, к уголовной ответственности в России могут быть привлечены люди, которым на момент совершения преступления исполнилось 16 лет. Исключение составляет ряд статей Уголовного кодекса, в частности, об убийстве, изнасиловании и причинении вреда здоровью.