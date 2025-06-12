Уникальность человеческого дыхания сравнима с отпечатками пальцев

Израильские ученые выяснили, что с помощью дыхания можно с 97% точностью идентифицировать человека, слушая характер вздохов, шмыганий носом и пыхтений. Это сопоставимо с идентификацией по отпечаткам пальцев, сообщает The Times.

Как пишет издание, это открытие также может позволить врачам составить «журнал дыхания» человека, который будет полезным при диагностировании депрессии, тревожности и нездорового набора веса.

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На первом этапе исследования ученые наблюдали за сотней людей на протяжении суток. Затем эти наблюдения повторяли в течение двух лет — так ученые смогли доказать, что их система точна и может конкурировать с программным обеспечением для распознавания голоса и даже превосходить его в качестве средства идентификации личности.

Участникам эксперимента прикрепляли под ноздри специальные трубки, чтобы измерять поток воздуха, после чего они продолжали заниматься повседневными делами.

«Я думала, что будет очень сложно идентифицировать человека, потому что все занимаются разными делами — бегают, учатся или отдыхают. Но оказалось, что их дыхательные модели были удивительно разными», — рассказала соавтор исследования Тимна Сорока.

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Ученые назвали дыхательные модели «отпечатками носового дыхания» и отметили, что они связаны с индексом массы тела, уровнем тревожности и депрессии. Так, склонные к тревожности люди, как правило, делали более короткие вдохи внутрь и больше изменяли длину пауз между вдохами во время сна.

«Мы интуитивно полагаем, что депрессия и тревога меняют ваше дыхание. Но все может быть наоборот. Возможно, то, как вы дышите, вызывает у вас тревогу или депрессию. Если это так, то мы можем изменить способ дыхания, чтобы изменить эти состояния», — утверждает Ноам Собель, соавтор работы.

Ученые подчеркнули, что медики обычно измеряют дыхание в течение более коротких периодов — от одной до 20 минут, но отслеживание его в течение дня может открыть новые инструменты для диагностики и лечения заболеваний.