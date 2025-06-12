Назван средний размер чаевых в России

Россияне рассказали о том, сколько и кому они дают чаевых. Соответствующее социологическое исследование, проведенное сервисом по поиску работы SuperJob, публикует РБК.

Чаще всего россияне оставляют чаевые официантам в кафе и ресторанах. 32% опрошенных утверждают, что делают это всегда, а еще 43% — время от времени. Около 60% респондентов оставляют на чай таксистам, 47% — курьерам, а еще чуть более трети — парикмахерам.

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Также участники опроса рассказали о суммах, которые они обычно оставляют на чай. Так, чаевые для горничных и носильщиков в гостиницах составляют в среднем 500 рублей, средний «чай» официанта в российских кафе и ресторанах составляет 350 рублей, а парикмахера — 250 рублей.

Средние чаевые курьеров и таксистов, по данным Superjob, составили 150 рублей, тогда как заправщикам на АЗС и работникам автомоек на чай оставляют в среднем 120 рублей.

При этом авторы исследования отмечают, что средняя сумма чаевых выросла за год для всех категорий. Так, в гостиницах россияне стали давать на чай в среднем на 100 рублей больше, в ресторанах — на 50 рублей, а в парикмахерских на 10 рублей.

Средние чаевык таксистов за год выросли на 30 рублей, а курьеров, сотрудников автомоек и заправок — на 20 рублей.

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Ранее цифровой сервис для бизнеса «Нетмонет» выяснил, что самые щедрые чаевые оставляют жители Сахалина. Там средний чай в 2024 году составил 551 рубль. Второе место в списке занял Алтай, где в среднем на чай оставляют 514 рублей, а на третьем — Магаданская область с 470 рублями. Москва оказалась на четвертом месте — здесь на «чай» дают в среднем 443 руб.