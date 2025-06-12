Российские туристы застряли на китайском острове из-за тайфуна

Авиакомпания «Аэрофлот» перенесла 14 рейсов между российскими аэропортами и городом Санья на юге китайского острова Хайнань из-за надвигающегося тайфуна «Витип». По данным агентства «Синьхуа», в среду вечером по местному времени тайфун находился примерно в 270 километрах к юго-востоку от Саньи, а к пятнице он достигнет суши.

Ассоциация туроператоров России сообщила, что сейчас аэропорт Санья закрыт, а аэропорт Хайкоу на севере острова продолжает принимать рейсы. В компании Sanya Holiday «Вестнику АТОР» рассказали, что сегодня их туристы смогли прилететь на остров. Клиенты турфирмы ITM group также могут пользоваться аэропортом Хайкоу, рассказала АТОР руководитель отдела продаж компании Алена Горбунова.

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Некоторым россиянам, остающимся на острове, предложили бесплатное проживание. Так, в Space Travel продлили размещение своих клиентов в гостиницах на сутки, сообщает АТОР.

Сейчас в Санье закрыты пляжи и ограничены некоторые экскурсии. В Sanya Holiday отменили посещение острова обезьян и парка Янода, при этом другие экскурсии по-прежнему доступны. «Пляжный отдых туристы пока заменяют шопингом в ТЦ, ресторанами, SPA, а также экскурсиями», — сообщила турфирма. В ITM group отметили, что туристам доступны крытые бассейны города.

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«Синьхуа» сообщает, что в Санье накануне тайфуна прекратили работу все морские грузовые терминалы, а с 11 морских платформ вблизи острова эвакуированы в безопасные районы 1205 человек. Тайфуну «Витип» присвоен третий уровень опасности из четырех. В Китае наивысшим уровнем опасности считается первый.