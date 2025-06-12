Россияне рассказали о своих расходах на одежду и обувь

Почти половина россиян (45%), которые в данный момент работают или рассматривают вакансии, тратит на одежду, обувь и аксессуары 5-10% от своей зарплаты, сообщает РБК Life со ссылкой на опрос, проведенный сервисом заказа товаров из-за рубежа «СДЭК Шоппинг» и платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Согласно опросу, каждый четвертый россиянин тратит на шопинг 11-20% своей зарплаты, каждый шестой — почти треть, а 13% опрошенных заявили, что тратят на одежду до половины своего дохода или даже больше.

В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения Ученые выяснили, когда лучше начинать переходить на ЗОЖ Общество 4 минуты чтения

Чаще всего россияне покупают повседневную одежду (62%) и обувь (52%). Большинство выбирает одежду российских массмаркет-брендов (28%), у 26% респондентов наиболее популярны независимые бренды. На третьем месте оказались международные бренды, ушедшие из России после начала полномасштабного вторжения в Украину, такие как Zara, H&M и Uniqlo, их предпочитают 19% россиян.

Большинство женщин (41%) сообщили, что главной статьей расходов для них является косметика, 16% считают наиболее дорогими духи. Треть мужчин тратит большую часть своих денег на электронику, примерно столько же — на верхнюю одежду. Одежда от брендов оказалась более приоритетной для мужчин, чем для женщин: 11% против 6%.

Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась Любовь к делу здесь не работает, а сербская бюрократия добивает окончательно. Я не знаю, что теперь делать Общество 7 минут чтения

В основном россияне покупают одежду на маркетплейсах, такой способ предпочли 82% опрошенных. Обычные магазины также популярны: в них ходят 62% россиян. При этом мужчины пользуются офлайн-магазинами чаще женщин: 68% против 58%.

Каждый десятый россиянин делает покупки за границей через иностранные платформы. 12% ходят в секонд-хенды, 9% приобретают одежду через соцсети, а 8% пользуются услугами локальных брендов и мастерских.