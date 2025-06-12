Россия и США обсуждают облегчение получения виз для россиян

Россия в рамках своих контактов с США поднимает вопрос о проблемах, с которыми сталкиваются россияне при получении американских виз. Об этом, как передает ТАСС, заявил новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Мы ставим в более широкой плоскости [вопрос] облегчения визовых формальностей, потому что ситуация ненормальная», — сказал он.

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Как отмечает агентство, ранее Дарчиев говорил, что Россия ведет с США предметный разговор, касающийся упрощения выдачи виз. При этом он посетовал, что сейчас россияне «вынуждены выезжать в третьи страны, чтобы подать документы и встать в очередь на прием американским консулом с негарантированным результатом».

Накануне представители российского посольства в США сообщили газете «Ведомости», что Дарчиев вручил верительные грамоты американскому президенту Дональду Трампу.

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Указ о назначении Дарчиева послом в США Владимир Путин подписал 6 марта, спустя неделю после того, как во время консультаций между делегациями России и США в Стамбуле Вашингтон передал Москве агреман на назначение его послом в Соединенных Штатах.

10 июня Дарчиев сообщил, что Россия и США приняли предварительное решение о переносе дальнейших переговоров из Стамбула на территорию своих стран. Тогда он уточнил, что следующая встреча делегаций двух стран должна пройти в Москве. При этом новый российский посол отметил, что «до выздоровления российско-американских отношений еще далеко». По его словам, процессу нормализации отношений мешают противники России в американском конгрессе.