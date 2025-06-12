Ученые зафиксировали попытку китов общаться с людьми

Американские ученые впервые зафиксировали, что горбатые киты создают большие кольца из пузырьков во время взаимодействия с людьми. Это может означать, что так киты пытаются общаться с человеком, сообщает The Independent.

Как пишет издание, ученым уже было известно, что киты используют пузырьки для охоты на добычу, в борьбе за самку и для помощи другим видам, преследуемым хищниками. В этот раз исследователи изучили 12 случаев, когда киты создавали кольца из пузырьков при взаимодействии с людьми. Так, 11 китов в общей сложности произвели 39 колец. Ученые разделили животных по возрасту: на годовалых особей, 4–6-летних полувзрослых особей и взрослых особей.

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«Мы видим, что они, подобно потенциальному сигналу, пускают кольца пузырей в нашу сторону в явной попытке игриво взаимодействовать, наблюдать за нашей реакцией и/или вступить в какую-то форму общения», — рассказал соавтор исследования Фред Шарп.

Во многих из этих случаев во время выпуска колец киты были неподвижны или медленно двигались вперед. При этом исследователи отметили, что ни в одном из эпизодов выпуск колец не был связан с охотой, а внутри ученые не обнаружили никаких жертв.

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Также ни один из наблюдаемых китов не проявлял агрессии по отношению к лодке или пловцу, с которым он взаимодействовал. Кроме того, в большинстве наблюдаемых случаев кит был один. Это позволило ученым предположить, что круги из пузырьков не были сообщением для другого кита.

Ученые заявили, что изучение взаимодействия китов может дать ценную информацию о нечеловеческом разуме и потенциально помочь усовершенствовать методы обнаружения внеземной жизни. При этом они подчеркнули важность дальнейших исследований.