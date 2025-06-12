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Общество

Зумеры стали чаще практиковать анархию отношений

2 минуты чтения 00:13 12 июня

Руби Рейр провела совместное с приложением для знакомств Feeld исследование, в ходе которого выяснилось, что представители поколения Z стали чаще прибегать к практике анархии отношений, причем каждый пятый делает это неосознанно. Об этом сообщает The Independent.

Термин «анархия отношений» ввела феминистка и квир-персона из Швеции Энди Нордгрен. Она описала его как философию любви и одновременно политическую философию, которой свойственно приверженность антипатриархальным и антикапиталистическим идеям в отношениях.

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«Вы можете любить больше чем одного человека, и чувства к одному не уменьшат любви к другому. Не создавайте личных рейтингов и не сравнивайте людей и отношения — цените каждого отдельного человека и свою связь с ним. Не обязательно называть человека “главным в жизни”, чтобы сделать ваши отношения “настоящими”», — утверждала Нордгрен.

Как пишет The Independent, анархисты отношений среди основных принципов своей философии называют общение, самосознание, эмпатию и взаимопомощь. Они стремятся создать сообщества развивающихся партнерских отношений, как платонических, так и любых других, а не концентрироваться только на одних, статичных романтических отношениях.

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В исследовании говорится, что зумеры и молодые миллениалы в полтора раза чаще пользуются термином «анархия отношений», чем более старшие поколения. Среди преимуществ такого типа отношений — меньшее ощущение одиночества. Люди чувствуют большую связь с окружающими и чаще могут положиться на их поддержку.

При этом практикующие анархию отношений сталкиваются с трудностями при разрешении конфликтов. Так, при обсуждении личных границ давление, которое испытывают пользователи Feeld, практикующие анархию отношений, выше на 536%, чем у тех, кто этого не делает.

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