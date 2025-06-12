Аналитики рассказали о последствиях сокращения американской военной помощи Украине

Сокращение военной помощи, которую США оказывают Украине, не просто не поспособствует заключению мирного соглашения, но, напротив, подорвет перспективы мирного урегулирования, укрепив позиции России на фронте. Об этом в свежей аналитической сводке сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Ее авторы считают, что Путин убежден в способности России продолжать «войну на истощение», продолжая планомерное продвижение вглубь украинской территории, дольше, чем украинские войска смогут удерживать оборону, а Запад — продолжать поддерживать Украину.

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В ISW подчеркнули, что военная помощь Запада и в первую очередь США, которые могут предоставить ее оперативно и в большом объеме, остается критически важной для обеспечения способности ВСУ достигать решительных успехов на поле боя, которые, в свою очередь, могут заставить Путина пересмотреть свою убежденность в победе.

Аналитики Института настаивают, что именно успехи ВСУ на поле боя могут заставить Россию пойти на конструктивные переговоры о мирном урегулировании конфликта.

В то же время сокращение военной поддержки США грозит усилением позиций российской армии на фронте и фактически поощрит Кремль для продолжения агрессии.

«Такое развитие событий противоречит задекларированной цели президента США Дональда Трампа по достижению длительного мира в Украине», — подчеркнули в ISW.

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10 июня министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что Вашингтон намерен сократить бюджет, выделенный на закупку вооружений для Украины в 2026 году. Такие планы американской администрации глава Пентагона объяснил тем, что Белый дом «смотрит на этот конфликт совсем иначе», а президент Дональд Трамп убежден, что мир в Украине должен быть достигнут посредством переговоров.