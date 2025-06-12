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Политика

Аналитики рассказали о последствиях сокращения американской военной помощи Украине

2 минуты чтения 13:07

Сокращение военной помощи, которую США оказывают Украине, не просто не поспособствует заключению мирного соглашения, но, напротив, подорвет перспективы мирного урегулирования, укрепив позиции России на фронте. Об этом в свежей аналитической сводке сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Ее авторы считают, что Путин убежден в способности России продолжать «войну на истощение», продолжая планомерное продвижение вглубь украинской территории, дольше, чем украинские войска смогут удерживать оборону, а Запад — продолжать поддерживать Украину.

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В ISW подчеркнули, что военная помощь Запада и в первую очередь США, которые могут предоставить ее оперативно и в большом объеме, остается критически важной для обеспечения способности ВСУ достигать решительных успехов на поле боя, которые, в свою очередь, могут заставить Путина пересмотреть свою убежденность в победе.

Аналитики Института настаивают, что именно успехи ВСУ на поле боя могут заставить Россию пойти на конструктивные переговоры о мирном урегулировании конфликта.

В то же время сокращение военной поддержки США грозит усилением позиций российской армии на фронте и фактически поощрит Кремль для продолжения агрессии.

«Такое развитие событий противоречит задекларированной цели президента США Дональда Трампа по достижению длительного мира в Украине», — подчеркнули в ISW.

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10 июня министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что Вашингтон намерен сократить бюджет, выделенный на закупку вооружений для Украины в 2026 году. Такие планы американской администрации глава Пентагона объяснил тем, что Белый дом «смотрит на этот конфликт совсем иначе», а президент Дональд Трамп убежден, что мир в Украине должен быть достигнут посредством переговоров.

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