В России заканчивается мойва

Стоимость атлантической мойвы на российском рынке растет из-за дефицита предложения. Оптовые закупки теперь обходятся в три раза дороже, чем в начале года, мойва по стоимость обогнала минтая и атлантическую сельдь. Об этом со ссылкой на информацию предприятия «Нацрыбресурс» сообщает «Коммерсантъ».

Рост стоимости мойвы продолжается и сейчас, за последнюю неделю оптовые закупки подорожали на 5%, это самая подорожавшая рыба 2025 года. Журналисты отмечают, что в 2024 году мойва в центральной части России была на 46% дешевле атлантической сельди, сейчас она стоит на 5% дороже этой рыбы и на 34% дороже минтая.

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Причина дефицита мойвы — в ограничении промысла в Баренцовом море, в этом году вылов там практически не ведется для сохранения нерестовых запасов. Прошлогодние запасы практически исчерпаны, а из-за санкционных ограничений объем импорта не может быть значительным, отмечают журналисты. Даже если у поставщиков получится закупить мойву за границей, это лишь приведет к росту цен на оставшиеся запасы российской рыбы из-за продолжающегося роста спроса.

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Директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал «Коммерсанту», что показатель допустимых уловов мойвы на 2026 год будет определен лишь осенью этого года совместной норвежско-российской комиссией.

Фомин считает, что текущее поколение рыбы может оказаться достаточно слабым и не исключает, что промысел будет закрыт и на 2026 год. Он также отметил, что в основном мойва вылавливается в России и Норвегии, лишь часть добычи этой рыбы ведется в прибрежных водах других европейских стран на малых судах. При этом в Норвегии мойву преимущество используют в качестве корма для атлантического лосося, в России же эта рыба является популярным продуктом питания.