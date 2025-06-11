Зеленский заявил о желании России захватить Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», который проходит в Одессе, что Россия хочет захватить город и получить выход к границе с Румынией и Молдовой. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Россия хочет уничтожить ее, как это сделала с несметным количеством городов и сел на оккупированных территориях. Российские военные планы указывают на этот регион — Одесса — и затем до границы с Молдовой и Румынией», — заявил Зеленский и добавил, что Одесса является мишенью для российских войск и «одной из главных целей», чтобы спровоцировать хаос.

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Зеленский утверждает, что желание России заполучить Одессу сопоставимо с действиями страны в балканских странах, где «Россия усиливала межэтнические трения, осуществляла диверсии и даже попытки переворотов». «РБК-Украина» отмечает, что Зеленский не уточнил, о чем именно идет речь, однако издание напомнило, как румынский политик Диана Йованович-Шошоаке писала письма Владимиру Путину, в которых говорила о необходимости «вернуть Румынии» Северную Буковину (часть Черновицкой области) и Южную Бессарабию (часть Одесской области).

Несколькими днями ранее заместитель руководителя офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что Россия намерена продолжить оккупацию украинских территорий и к концу этого года полностью взять под контроль Донецкую и Луганскую область. По данным украинской разведки, в следующем году Россия хочет захватить всю территорию Украины восточнее реки Днепр — река делит страну на Правобережную и Левобережную Украину.

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Кроме того, Палиса также рассказал о желании российских властей захватить Одессу и Николаев, тем самым отрезав Украину от выхода к Черному морю. По его словам, Россия «готовится к войне», а не к миру, несмотря на усилия президента США Дональда Трампа по достижению мирного соглашения.