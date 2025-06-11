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Общество

Трекеры месячных обвинили в продаже личных данных беременных

2 минуты чтения 09:57

Ученые из Кембриджского университета выпустили отчет, в котором предупредили о рисках для конфиденциальности и безопасности, возникающих у пользующихся приложениями для отслеживания месячных женщин. Об этом со ссылкой на текст отчета сообщает The Independent.

Автор доклада Стефани Фельсбергер отметила, что такие приложения позиционируют себя в качестве способа расширить возможности женщин и сократить гендерный разрыв в сфере здоровья. На самом деле они являются прибыльными за счет продажи данных пользователей третьим лицам. Особенно ценными в докладе названы данные о желающих забеременеть или уже беременных женщинах — они считаются «золотой жилой» в современной цифровой рекламе.

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Исследователи отмечают, что приложения для отслеживания месячных быстро набрали популярность, а количество скачиваний трех самых популярных из них превысило 250 миллионов. Они собирают большое количество данных о пользователях — информацию о физических упражнениях, рационе питания, принимаемых лекарствах, сексуальных предпочтениях, уровне гормонов и использовании контрацепции.

Затем эти данные используются для цифрового профилирования пользователей, отмечается в докладе. Они являются основой для создания рекламы, а в перспективе способны привести к дискриминации при оформлении страховых услуг и создать риски при устройстве на работу.

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При этом прибыль такие трекеры на данный момент получают именно за счет продажи данных, в обмен на это бизнес-модель создает «реальные и пугающие риски для конфиденциальности и безопасности женщин». Исследователи призвали государственные органы задуматься над созданием альтернатив, которые не будут ориентированы на получение выгоды за счет передачи данных женщин третьим лицам, и усилить контроль за соблюдением политики конфиденциальности со стороны уже работающих приложений.

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