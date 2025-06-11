Осуждение людей с избыточным весом усложняет его потерю

Американские ученые выяснили, что осуждение людей с избыточным весом и его стигматизация негативно сказывается на людях, стремящихся сбросить вес. В результате этот процесс замедляется, передает CNN.

«Долгое время существовало заблуждение, что если стыдить людей за их вес, то это заставит их есть меньше, питаться более здоровой пищей или больше заниматься спортом, чтобы похудеть. Однако исследования снова и снова показывают, что это неправда. На самом деле это имеет противоположный эффект», — рассказала Ребекка Перл, доцент кафедры клинической и медицинской психологии в Университете Флориды.

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В ходе недавнего исследования выяснилось, что стигматизация веса после бариатрической операции (бариатрия — методика лечения ожирения с помощью хирургического вмешательства — Прим. «Холода») связана с более высоким риском депрессии, тревожности и расстройств пищевого поведения, например, компульсивного переедания. Те, кто меньше сталкивался со стигматизацией, с большей вероятностью продолжали терять вес или поддерживать его.

«Предубеждения относительно веса не только вредят психическому здоровью, но и контрпродуктивны, если люди хотят похудеть или вести более здоровый образ жизни», — утверждает ведущий автор исследования Ларисса МакГаррити, клинический психолог в области физической медицины и реабилитации в Университете здравоохранения штата Юта.

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CNN отмечает, что, по словам А. Джанет Томиямы, профессора психологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, людям часто трудно пойти в спортзал или выйти на улицу для занятий спортом, поскольку это может казаться пугающим или подавляющим. Психолог и сертифицированный специалист по расстройствам пищевого поведения из Нью-Йорка Алексис Конасон добавила, что занятия спортом будут казаться особенно сложными, если человек будет заранее знать, что получит замечание и привлечет к себе лишнее внимание.