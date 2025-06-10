Россияне стали реже обращаться к психологам

В первом квартале 2025 года спрос на услуги онлайн-сервисов по подбору психологов среди россиян снизился на 19% год к году, а объем трат на эти услуги уменьшился на 10%. Это может быть связано со стремлением людей сократить необязательные расходы, сообщает «Коммерсантъ».

В целом спрос на услуги психологов сократился на 5%, предложение же услуг от специалистов выросло на 11%. Эти показатели, как считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, могут быть связаны с тем, что россияне начали активнее искать способ обращаться за консультацией в офлайн-режиме через личные рекомендации, поскольку из онлайн-агрегаторов начали уходить опытные специалисты, желающие избежать высоких комиссий.

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В тексте материала отмечается, что ранее фонд «Общественное мнение» фиксировал постепенное снижение уровня тревоги у россиян — в конце марта о наличии этого симптома у себя заявили 36% опрошенных, год назад и в конце января 2025 года их было 44%. При этом количество обращающихся за консультациями росло — количество пациентов за прошлый год, по данным компании Eqiva, увеличилось почти на 9%, а коммерческий рынок ментального здоровья вырос на 18,5%.

«Коммерсантъ» отмечает, что стоимость услуг специалистов этого сегмента продолжает расти даже при снижении спроса со стороны потребителей. Журналисты со ссылкой на данные нескольких источников отмечают, что рост может составлять 4-10% год к году.

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Представитель сервиса «Ясно», специализирующегося на предоставлении онлайн-консультаций с психологами, считает, что спрос на терапию в онлайне снова начнет увеличиваться в третьем-четвертом квартале 2025 года, а нынешние показатели объясняются снижением потребительской активности и желанием россиян сэкономить на тратах, которые они не считают базовыми.

Гендиректор Eqiva Дарья Шубина считает, что причина в насыщении именно онлайн-сегмента, в котором наблюдается высокая конкуренция. Она отметила, что рынок продолжит развиваться, но за счет офлайн-сегмента и интегрированных моделей помощи.