Украинцам начали запрещать въезд в Россию из-за «чистых» телефонов

Российские суды вынесли около десятка решений, которыми подтвердили законность отказа во въезде гражданам Украины из-за информации, заранее удаленной из их телефонов. Об этом со ссылкой на судебную документацию сообщает РИА «Новости».

Так, по данным агентства, одному украинскому гражданину отказали во въезде, так как при осмотре содержимого его телефона пограничники обнаружили, что он удалил из галереи порядка пяти тысяч фотографий и видео, а также «почистил» некоторые контакты.

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«Данные факты дали основания должностным лицам пограничного контроля сделать вывод о сокрытии истинных политических взглядов (гражданина Украины) и заблаговременной подготовке к прохождению пограничного контроля при въезде в РФ», — говорится в одном из постановлений суда, признавшего отказ во въезде в Россию законным.

Другая гражданка Украины, также оспорившая отказ во въезде в суде, как сообщается, «подчистила информацию в чатах», а также удалила фотографии и скрыла историю просмотров в YouTube. Ее жалобу суд также оставил без удовлетворения.

Как отмечает РИА «Новости», все украинцы, которым было отказано во въезде в Россию из-за «чистых» телефонов, оспорили это решение в суде. Каждый из них утверждал, что в России приехал к родственникам и не собирается нарушать российское законодательство. Однако ни одна из этих жалоб судами удовлетворена не была.

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В свою очередь, «Медуза» уточняет, что последнее описанное решение было принято Химкинским районным судом Москвы в феврале. В материалах дела говорилось, что гражданке Украины, прилетевшей из Сербии отказали во въезде в связи с тем, что «в мессенджерах Telegram, WhatsApp, Viber, социальной сети Instagram выявлено, что намеренно подчищена информация с чатов. В галерее установлена полная подчистка содержимого. В мобильном приложении видеохостинга YouTube уставлена функция сокрытия истории просмотров».

Также в материалах дела говорилось, что у украинки «в ходе проверки мобильного телефонного устройства выявлены контакты сотрудников СБУ и военнослужащих ВСУ».