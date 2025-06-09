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Общество

В Москве ожидаются ливни с градом

2 минуты чтения 11:09

В столице 9 июня ожидаются кратковременные ливневые дожди с градом, порывы ветра могут достичь скорости в 20 метров в секунду, а воздух прогреется до 28 градусов. Об этом со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса пишут РИА «Новости».

Град ожидается во второй половине дня вместе со шквалистыми усилениями ветра. Синоптик прогнозирует их появление после полудня. Давление при этом останется ниже нормы и вечером составит 743 миллиметра ртутного столба.

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Ливневый дождь пройдет в Москве второй день подряд. Из-за ливня, который обрушился на столицу и Московскую область 8 июня, в подмосковном городе Мытищи провалился под асфальт автомобиль, сообщалось о выбитых стеклах в машинах в городе Краснознаменск.

Также СМИ сообщали о затоплении одного из терминалов московского аэропорта Внуково и станции метро «Комсомольская». Вечером того же дня стало известно о мужчине, которого засосало в решетку ливневой канализации на юге Москвы. По данным журналистов, пострадавшим стал сотрудник парка, который пытался прочистить ливневку, его затянуло течением.

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Местные жители удержали мужчину около коллектора до приезда спасателей, которые помогли пострадавшему выбраться с помощью троса. Также медиа публиковали видео удара молнии в Останкинскую телебашню в момент начала грозы в Москве.

Сообщалось и о проблемах с движением автомобилей по дорогам Москвы. Ранее пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы советовала горожанам оставаться дома, не прятаться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Леус отмечает, что уже 10 июня существенных осадков не будет, а температура опустится до 19-21 градусов днем.

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