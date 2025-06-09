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Общество

Ученые назвали единственную способную полностью обеспечить себя едой страну

2 минуты чтения 20:44

Группа ученых из Германии и Великобритании выяснила, что только одна из 186 стран может обеспечить свое население всеми семью группами продуктов питания за счет внутреннего производства. Результаты опубликованы в журнале Nature Food.

Этой единственной страной, которая в условиях нарушенных цепочек поставок продовольствия, как, например, во время пандемии коронавируса, может полностью прокормить своих жителей, оказалась южноамериканская Гаяна. На втором и третьем месте расположились Китай и Вьетнам — они могут обеспечить население шестью группами продуктов. 

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В то же время шесть стран не могут самостоятельно себя обеспечивать ни в одной из групп — это Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, специальный административный район Китая Макао, Катар и Йемен.

Более трети стран могут обеспечить свое население двумя или менее группами продуктов. Больше всего таких стран расположено в Африке. Каждая седьмая страна в мире достигает уровня самообеспечения в пять или более групп продуктов питания. Большинство таких стран находятся в Европе и Южной Америке.

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Ученые отметили, что из всех стран около 65% способны обеспечить себя продуктами животноводства. Наибольший дефицит в этой группе наблюдается на юге Африки. Там, а также в Океании люди сталкиваются с дефицитом молочных продуктов. При этом в Европе все страны могут удовлетворить свои потребности в молочных продуктах. 25% стран, в том числе Россия и страны Тихоокеанского региона обеспечивают себя морепродуктами. При этом в 60% случаев уровень самообеспечения не достигает половины от потребностей людей в рыбе.

Примерно половина стран могут обеспечивать себя крахмалистыми продуктами питания (45%), бобовыми, орехами и семенами (46%) и фруктами (47%), но менее четверти достигают самообеспечения в группе овощей (24%). Ученые отметили, что самообеспеченность овощами высока в Средиземноморье и Центральной Азии, однако 91% стран Африки к югу от Сахары испытывают дефицит в этой группе. Северная Европа, Южная Америка и Карибский бассейн также сталкиваются с трудностями в производстве овощей.

Исследователи отметили, что в предыдущих работах расчеты ученых основывались на калорийности пищи, но не на ее сбалансированности. В этот раз ученые опирались на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и диету Livewell Всемирного фонда дикой природы (WWF), в которой продукты поделены на семь групп: фрукты, овощи, группа бобовых, орехов и семян, крахмалистые продукты питания, рыба и морепродукты, мясо, молочные продукты.

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