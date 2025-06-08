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Общество

Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

2 минуты чтения 13:05

Девять женщин обвинили 53-летнего певца и актера Джареда Лето в сексуализированных домогательствах, некоторые из них на момент взаимодействия с Лето не достигли 18-летнего возраста. Об этом сообщает медиа Air Mail.

Женщины рассказали журналистам, что Лето задавал несовершеннолетним девушкам вопросы об их личной жизни с сексуализированным подтекстом и появлялся перед ними голым. Ранее, как сообщает Air Mail, мужчину уже обвиняли в рассылке своим коллегам, среди которых были Марго Робби, Уилл Смит и Виола Дэвис, использованных презервативов, секс-игрушек и мертвых животных. Представитель Лето отвергает обвинения и называет их ложными.

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Некоторые из обвиняющих Лето женщин считают, что актер звонил им в состоянии наркотического опьянения и приглашал приехать в свой дом ночью. Представитель певца заявил, что он не употребляет алкоголь и наркотики более 35 лет.

Пожелавшая сохранить анонимность женщина, который на момент знакомства с Лето было 16 лет, рассказала, что он всегда звонил ей поздней ночью и задавал вопросы о ее личной жизни. «У тебя когда-нибудь был парень? Ты когда-нибудь сосала член?», — цитирует ее воспоминания Air Mail.

Модель Лоры Ла Рю рассказала журналистам, что Лето появлялся перед ней обнаженным, когда ей было 17 лет. Тогда, как заявила женщина, она не знала, как к этому относиться и посчитала, что так, возможно, поступают взрослые мужчины. Другой женщине, которая также не достигла совершеннолетия, Лето, как отмечается в тексте, задал вопрос: «Кто-нибудь из тех маленьких мальчиков, с которыми ты тусуешься, трахает тебя?».

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Air Mail также рассказывает историю 18-летней девушки, которая пожаловалась на поведение Лето во время своего визита в его дом. Она сообщила, что он внезапно достал член и потребовал от нее плюнуть на него.

Журналисты отмечают, что Джареда Лето пытались уличить в проявлении повышенного внимания к несовершеннолетним девушкам-моделям еще в 2005 году. Однако представители певца продолжают называть такие публикации «явно ложной» таблоидной информацией. Часть описанных Air Mail случаев также произошла в середине 2000-х годов.

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