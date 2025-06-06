Зумеры изменили рынок свадебных услуг

Зумеры предпочитают камерные, но при этом более дорогие свадьбы, чем представители других поколений. В топе запросов в этом сезоне — bikini party с соответствующим дресс-кодом. Собственное исследование рынка свадебных услуг провела радиостанция «Коммерсантъ-ФМ».

Среди зумеров появился тренд на полную приватность праздников. По словам собеседников «Ъ ФМ», фото- и видеосъемка теперь под запретом не только у медийных клиентов, которые не хотят раскрывать подробности своей личной жизни, но и у обычных людей. Этот пункт часто даже прописывают в пригласительных. Среднее количество гостей — 20–30 человек.

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Еще один тренд для тех, кто готов потратить больше денег, — это свадебные рэп-вечеринки с участием известных исполнителей. Такие мероприятие обычно обходятся в среднем 10–50 миллионов рублей.

По словам участников рынка, по-прежнему сохраняется запрос на свадьбы в формате a la russe. «Стали популярными вечеринки в стиле 1990-х и свадьбы с выкупами, караваями, с какими-то традициями адаптированными, то есть это может быть не огромный каравай, который пара кусает, а большой бургер, вместо свадебного торта шаурма. Попытка удивить гостей, сломать систему, скажем так», — говорит генеральный директор Leybman Wedding Евгения Лейбман.

Как пишет «Ъ ФМ», жители Москвы часто предпочитают проводить свадьбы в регионах: «Для москвичей стоимость не на первом месте. Сейчас достаточно сложно сделать свадьбу за границей, а выездную свадебную вечеринку в два-три дня сделать хочется. И это не только Московская область, это может быть Карелия, Алтай, Калининградская область, любые красивые места, где декором является сама природа. Выезд гостей на Алтай, по средним подсчетам, обойдется в четыре миллиона рублей на 40 гостей. Молодожены оплачивают проживание на две ночи, а трансфер индивидуально».

По оценкам экспертов, опрошенных «Ъ ФМ», цены на организацию свадьбы по сравнению с прошлым сезоном выросли на 25–35%. В Москве минимальный бюджет стартует от двух миллионов рублей.

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