EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Зумеры изменили рынок свадебных услуг

2 минуты чтения 13:31

Зумеры предпочитают камерные, но при этом более дорогие свадьбы, чем представители других поколений. В топе запросов в этом сезоне — bikini party с соответствующим дресс-кодом. Собственное исследование рынка свадебных услуг провела радиостанция «Коммерсантъ-ФМ».

Среди зумеров появился тренд на полную приватность праздников. По словам собеседников «Ъ ФМ»,  фото- и видеосъемка теперь под запретом не только у медийных клиентов, которые не хотят раскрывать подробности своей личной жизни, но и у обычных людей. Этот пункт часто даже прописывают в пригласительных. Среднее количество гостей — 20–30 человек.

Зумеры придумали новый способ заработка
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
Мир13 минут чтения

Еще один тренд для тех, кто готов потратить больше денег,  — это свадебные рэп-вечеринки с участием известных исполнителей. Такие мероприятие обычно обходятся в среднем 10–50 миллионов рублей.

По словам участников рынка, по-прежнему сохраняется запрос на свадьбы в формате a la russe. «Стали популярными вечеринки в стиле 1990-х и свадьбы с выкупами, караваями, с какими-то традициями адаптированными, то есть это может быть не огромный каравай, который пара кусает, а большой бургер, вместо свадебного торта шаурма. Попытка удивить гостей, сломать систему, скажем так», — говорит генеральный директор Leybman Wedding Евгения Лейбман.

Как пишет «Ъ ФМ», жители Москвы часто предпочитают проводить свадьбы в регионах: «Для москвичей стоимость не на первом месте. Сейчас достаточно сложно сделать свадьбу за границей, а выездную свадебную вечеринку в два-три дня сделать хочется. И это не только Московская область, это может быть Карелия, Алтай, Калининградская область, любые красивые места, где декором является сама природа. Выезд гостей на Алтай, по средним подсчетам, обойдется в четыре миллиона рублей на 40 гостей. Молодожены оплачивают проживание на две ночи, а трансфер индивидуально».

По оценкам экспертов, опрошенных  «Ъ ФМ», цены на организацию свадьбы по сравнению с прошлым сезоном выросли на 25–35%. В Москве минимальный бюджет стартует от двух миллионов рублей.

Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
Общество13 минут чтения

Ранее стало известно, что 37% россиян, состоящих в романтических отношениях, вообще не планируют жениться в обозримом будущем. Эксперты связали это с политической и экономической ситуацией в стране.



Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Интернет и мемы
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Миллиардер призывает к импичменту, а президент угрожает оставить компании бизнесмена без денег. Теперь это мем
16:41
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Общество
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Все из-за редкого заболевания, которое почти не лечат в России. Но я продолжаю жить и не теряю надежду
00:01
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Мир
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
00:01 5 июня
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Общество
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
00:01 4 июня
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Общество
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
00:01 3 июня
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01 2 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования