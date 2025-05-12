Треть россиян не планируют регистрировать отношения с партнером

Среди россиян, состоящих в романтических отношениях, 22% планируют сыграть свадьбу в ближайший год. При этом 37% не собираются жениться в обозримом будущем, а еще 34% в принципе не хотят регистрировать отношения. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Russian Field, которые публикует газета «Коммерсантъ».

По результатам исследования, 89% респондентов, состоящих в браке или отношениях, не планируют заводить детей в ближайший год. При этом готовятся к рождению ребенка 10% опрошенных, а еще 1% планируют усыновление. Авторы опроса отмечают, что детей планируют преимущественно люди младше 44 лет с высшим образованием и доходом выше 80 тысяч рублей в месяц.

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Нежелание большинства россиян вступать в брак и заводить детей напрямую связано с политической и экономической ситуацией в стране, убежден кандидат психологических наук, доктор философии Игорь Ниесов. Он отметил, что большая часть экономических, психологических и ценностных факторов сегодня «работают против улучшения демографического положения России».

«С точки зрения экономики высокий уровень инфляции и рост цен на товары остаются серьезной проблемой и препятствием в желании заводить семью и детей. А политические события, санкции против России и общая нестабильность не добавляют уверенности в завтрашнем дне», — пояснил эксперт.

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В апреле демограф Алексей Ракша сообщил, что в первые три месяца текущего года рождаемость в России упала до минимума за последние 200 лет. Эксперт объяснил это «эхом демографической ямы 90-х». Так, по его данным, в стране сократилось число женщин детородного возраста от 20 до 40 лет. При этом рождаемость в пересчете на одну женщину практически не изменилась — этот показатель составил 1,431 по сравнению с 1,432 годом ранее.