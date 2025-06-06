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Общество

В Ленинградской области нашли живого младенца в полиэтиленовом пакете

2 минуты чтения 10:43

Во Всеволожском районе Ленинградской области случайными прохожими был найден полиэтиленовый пакет с живым новорожденным младенцем внутри. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале Следственного комитета.

«В районе железнодорожной станции обнаружен новорожденный ребенок женского пола, который находился в полиэтиленовом пакете. В настоящее время девочка в медицинском учреждении, где ей оказывается помощь», — говорится в нем. В ведомстве также сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).

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В марте управление Следственного комитета по Московской области сообщило о предъявлении обвинений отцу младенца, который ранее был обнаружен в мусоропроводе.

Как оказалось родителями ребенка были 15-летние подростки. «26 февраля текущего года несовершеннолетняя, находясь в квартире в городе Орехово-Зуево, самостоятельно родила жизнеспособного мальчика. Затем совместно с отцом новорожденного они поместили младенца в полимерный пакет, после чего юноша оставил его в мусорном контейнере», — говорилось в заявлении СК. 

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В ведомстве пояснили, что мать ребенка не достигла возраста наступления уголовной ответственности по этой статье, поэтому ее поставят на профилактический учет.

В то же время 15-летнему отцу предъявили обвинение в покушении на убийство своего ребенка (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК) и отправили на время следствия в СИЗО.

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