EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Судившаяся с властями за лекарство и получившая отказ россиянка с редким заболеванием умерла в больнице

2 минуты чтения 18:06 | Обновлено: 18:23

В Новосибирске скончалась 23-летняя Татьяна Дроздова с редким генетическим заболеванием АДА-ТКИН. Семья девушки через суд пыталась добиться получения назначенного врачами зарубежного препарата, но региональный Минздрав отказал, сообщает NGS.

Как рассказала изданию мать девушки Алена, в последние месяцы состояние Татьяны стало ухудшаться: «Таня заболела в очередной раз пневмонией. И в нашей клинике предложили сделать снимок, когда она туда обратилась, это было 23 мая. У нее резко заболела грудная клетка и спина, врачи дали обезболивающее. И, в общем, сказали, что позвонят».

По словам матери, Татьяна пять дней мучалась от боли, говорила, что не может сфокусировать взгляд. «Она просто стонала и кричала от боли. Я уже начала подозревать, что у нее отек мозга», — рассказала женщина.

Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Все из-за редкого заболевания, которое почти не лечат в России. Но я продолжаю жить и не теряю надежду
Общество8 минут чтения

Дроздову госпитализировали только после того, как подтвердился диагноз «пневмония», но лекарства ей уже не помогали. 

Четвертого июня утром Алена приехала в больницу навестить дочь, но та была без сознания и больше уже не приходила в себя: «Приехала в 07:20. Меня встретил дежурный врач и сказал не будить ее, ей вкололи наркотическое обезболивающее. В палате я заметила, что у нее ровное дыхание, хотя у Тани тахикардия. Я ее глажу, Танюшу, а у нее глаза просто так вот приоткрыты, и всё, она просто никак не реагирует». После того, как Алена обратила внимание врачей на состояние дочери, девушку увезли в реанимацию, а вечером позвонили и сообщили о смерти.

Генетическое заболевание, которым страдала Татьяна Дроздова, приводит к серьезным нарушениям работы иммунной системы, из-за чего любая инфекция протекает тяжело. В 2023 году врачи новосибирского Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии назначили Дроздовой зарубежный препарат, месячный курс которого стоит 50 миллионов рублей. Однако региональный Минздрав отказался закупать лекарство, ссылаясь на то, что назначения врачей носят рекомендательный характер, — пишет NGS. Тогда семья обратилась в суд, который постановил, что лекарство должно быть предоставлено.

Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
Криминал7 минут чтения

В июне прошлого года, после обращения семьи в Следственный комитет, глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное из-за того, что Татьяна Дроздова так и не получила должного лечения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Интернет и мемы
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Миллиардер призывает к импичменту, а президент угрожает оставить компании бизнесмена без денег. Теперь это мем
16:41
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Общество
Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись
Все из-за редкого заболевания, которое почти не лечат в России. Но я продолжаю жить и не теряю надежду
00:01
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Мир
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
00:01 5 июня
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Общество
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
00:01 4 июня
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Общество
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
00:01 3 июня
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01 2 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования