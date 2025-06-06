Судившаяся с властями за лекарство и получившая отказ россиянка с редким заболеванием умерла в больнице

В Новосибирске скончалась 23-летняя Татьяна Дроздова с редким генетическим заболеванием АДА-ТКИН. Семья девушки через суд пыталась добиться получения назначенного врачами зарубежного препарата, но региональный Минздрав отказал, сообщает NGS.

Как рассказала изданию мать девушки Алена, в последние месяцы состояние Татьяны стало ухудшаться: «Таня заболела в очередной раз пневмонией. И в нашей клинике предложили сделать снимок, когда она туда обратилась, это было 23 мая. У нее резко заболела грудная клетка и спина, врачи дали обезболивающее. И, в общем, сказали, что позвонят».

По словам матери, Татьяна пять дней мучалась от боли, говорила, что не может сфокусировать взгляд. «Она просто стонала и кричала от боли. Я уже начала подозревать, что у нее отек мозга», — рассказала женщина.

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Дроздову госпитализировали только после того, как подтвердился диагноз «пневмония», но лекарства ей уже не помогали.

Четвертого июня утром Алена приехала в больницу навестить дочь, но та была без сознания и больше уже не приходила в себя: «Приехала в 07:20. Меня встретил дежурный врач и сказал не будить ее, ей вкололи наркотическое обезболивающее. В палате я заметила, что у нее ровное дыхание, хотя у Тани тахикардия. Я ее глажу, Танюшу, а у нее глаза просто так вот приоткрыты, и всё, она просто никак не реагирует». После того, как Алена обратила внимание врачей на состояние дочери, девушку увезли в реанимацию, а вечером позвонили и сообщили о смерти.

Генетическое заболевание, которым страдала Татьяна Дроздова, приводит к серьезным нарушениям работы иммунной системы, из-за чего любая инфекция протекает тяжело. В 2023 году врачи новосибирского Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии назначили Дроздовой зарубежный препарат, месячный курс которого стоит 50 миллионов рублей. Однако региональный Минздрав отказался закупать лекарство, ссылаясь на то, что назначения врачей носят рекомендательный характер, — пишет NGS. Тогда семья обратилась в суд, который постановил, что лекарство должно быть предоставлено.

В июне прошлого года, после обращения семьи в Следственный комитет, глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное из-за того, что Татьяна Дроздова так и не получила должного лечения.