СМИ: Маск задумался о поддержке демократов после ссоры с Трампом

Миллиардер, основатель Tesla и до недавнего времени ближайший соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск планирует идти в своем конфликте с ним «до конца» и при необходимости «обязательно поддержит демократов». Об этом, как передает телеканал NBC, сообщил один из советников Маска на условиях анонимности.

Он также рассказал, что Маск передумал перечислять 100 миллионов долларов, которые он ранее обещал пожертвовать на избирательные кампании республиканцев. «Ему плевать на республиканцев, RNC, места в палате представителей и так далее. Он их разнесет <…>. Мы уже знаем, что республиканцы проиграют палату представителей. Сенат, скорее всего, будет в порядке, но Илону плевать на всю эту партийную чепуху», — сказал собеседник телеканала.

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Он также предупредил, что Маск вероятно поддержит соперников на выборах тех республиканцев, которые проголосуют за «большой красивый билль» Трампа, который и стал поводом для ссоры миллиардера и президента.

После того как Маск и Трамп публично поругались в соцсетях, отношения с основателем Tesla предложили улучшить некоторые конгрессмены-демократы. Так, Politico пишет, что Ро Ханна заявила о необходимости убедить бизнесмена, что его ценности совпадают с ценностями демократов: «Приверженность финансированию науки, приверженность экологически чистым технологиям, стремление видеть таких иностранных студентов, как он», — пояснила она.

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Трамп и Маск вступили в заочную перепалку в принадлежащих им соцсетях вечером 5 июня. Ссора началась с критики Маском «большого красивого билля» Трампа. В ходе последующего обмена постами Трамп заявил, что Маск «выдохся», «сошел с ума», а также, что лучшим способом сэкономить миллиарды для американского бюджета будет разорвать контракты с компаниями Маска.

В ответ Маск заявил, что без него Трамп не стал бы президентом, а также что имя последнего присутствует в материалах дела обвиненного в торговле людьми и сексуализированной эксплутации несовершеннолетних Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в заключении. Маск также пообещал вывести из эксплуатации космический корабль Dragon, с помощью которого на Международную космическую станцию доставляют американских астронавтов. Кроме того, он поддержал предложение об импичменте Трампа и предсказал американской экономике рецессию во второй половине текущего года.