EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Создатели канала об эмигрантах-«мудаках» рассказали о целях своего проекта

2 минуты чтения 12:51 | Обновлено: 12:53

«Медуза» связалась с двумя анонимными администраторами телеграм-канала «прошмандовцы русской эмиграции». Они рассказали изданию, как создавался канал и какие цели он преследует, а также о том, что авторы не могут дать гарантий, что в канале не появятся публикации по заказу Кремля.

«Гарантий, что не опубликуем по незнанию заказ Кремля, не даем. Для нас все мужчины равны, и проводить сложных расследований мы не можем — и не будем — ни для кого. Но опять-таки мир эмигрантов маленький, и про пару ситуаций, [опубликованных у нас] в канале, мы, например, слышали лично», — написали авторы канала.

Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
Мир9 минут чтения

Они отказались назвать свои имена, заявив, что администраторами являются девушки, уехавшие из России после полномасштабного вторжения, и отвечали на вопросы письменно.

«Мы даем женщинам выговориться анонимно. Мы публикуем не только [сообщения про] абьюз и всякую жесть, но и бытовые ситуации типа гостинга. Мы ведем базу возможно опасных или просто неприятных типов. Женщины могут читать и делать выводы. Кстати, половина наших подписчиков — мужчины. Надеемся, что они все читают и видят, как у женщин болит. И что им стыдно за то, как они сами поступали», — рассказали администраторы о принципе работы и аудитории канала.

Авторы заявили, что их канал «не про обслуживание вселенской справедливости», и призвали иметь в виду, что в любой публикации может оказаться ложная информация. Кроме того, они рассказали, что смогли распознать «слив на политического блогера», когда получили «совсем мутную» переписку и выяснили, что аватарки, которая была якобы в его аккаунте в скринах, на самом деле «у него никогда не было».

Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
Общество7 минут чтения

Также в соцсети Х один из пользователей рассказал, как прислал фейк в бот канала, и его опубликовали. При этом ответственность за публикацию ложной информации авторы канала возложили на тех, кто ее присылает. Ранее они уже отказались проверять публикуемые факты,

На вопрос о том, будут ли авторы канала публиковать данные о насилии со стороны женщин, они ответили, что это возможно, если насилие совершалось в адрес другой женщины. Информацию о насильственных действиях в адрес мужчин администраторы канала публиковать отказались.

Кроме того, они заявили, что «не видят пространства» для обсуждения вопросов этики, поскольку у общества, по мнению авторов канала, был запрос на такой «формат». Они рассказали, что знают об одном случае, когда девушка отменила свидание после публикации. 

Также администраторы заявили, что они не занимаются деаноном и публикуют данные из открытых источников, в том числе в случае постов об активистах, связанных с ФБК и ФАС. При этом «Медуза» отметила, что в одном из случаев изданию не удалось найти информацию о связи мужчины с ФАС в открытом доступе.

Авторы канала отметили, что не будут брать деньги за удаление постов, а опровержением опубликованных данных посоветовали заняться в личных соцсетях. На вопрос о рекламе администраторы ответили, что они не видят «ничего плохого в том, чтобы зарабатывать на унижении мужчин», но пока не знают, что бы они могли рекламировать.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Мир
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
00:01
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Общество
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
00:01 4 июня
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Общество
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
00:01 3 июня
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01 2 июня
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Самая вымирающая страна в мире
Мир
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
00:01 1 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования