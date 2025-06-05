Создатели канала об эмигрантах-«мудаках» рассказали о целях своего проекта

«Медуза» связалась с двумя анонимными администраторами телеграм-канала «прошмандовцы русской эмиграции». Они рассказали изданию, как создавался канал и какие цели он преследует, а также о том, что авторы не могут дать гарантий, что в канале не появятся публикации по заказу Кремля.

«Гарантий, что не опубликуем по незнанию заказ Кремля, не даем. Для нас все мужчины равны, и проводить сложных расследований мы не можем — и не будем — ни для кого. Но опять-таки мир эмигрантов маленький, и про пару ситуаций, [опубликованных у нас] в канале, мы, например, слышали лично», — написали авторы канала.

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Они отказались назвать свои имена, заявив, что администраторами являются девушки, уехавшие из России после полномасштабного вторжения, и отвечали на вопросы письменно.

«Мы даем женщинам выговориться анонимно. Мы публикуем не только [сообщения про] абьюз и всякую жесть, но и бытовые ситуации типа гостинга. Мы ведем базу возможно опасных или просто неприятных типов. Женщины могут читать и делать выводы. Кстати, половина наших подписчиков — мужчины. Надеемся, что они все читают и видят, как у женщин болит. И что им стыдно за то, как они сами поступали», — рассказали администраторы о принципе работы и аудитории канала.

Авторы заявили, что их канал «не про обслуживание вселенской справедливости», и призвали иметь в виду, что в любой публикации может оказаться ложная информация. Кроме того, они рассказали, что смогли распознать «слив на политического блогера», когда получили «совсем мутную» переписку и выяснили, что аватарки, которая была якобы в его аккаунте в скринах, на самом деле «у него никогда не было».

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Также в соцсети Х один из пользователей рассказал, как прислал фейк в бот канала, и его опубликовали. При этом ответственность за публикацию ложной информации авторы канала возложили на тех, кто ее присылает. Ранее они уже отказались проверять публикуемые факты,

На вопрос о том, будут ли авторы канала публиковать данные о насилии со стороны женщин, они ответили, что это возможно, если насилие совершалось в адрес другой женщины. Информацию о насильственных действиях в адрес мужчин администраторы канала публиковать отказались.

Кроме того, они заявили, что «не видят пространства» для обсуждения вопросов этики, поскольку у общества, по мнению авторов канала, был запрос на такой «формат». Они рассказали, что знают об одном случае, когда девушка отменила свидание после публикации.

Также администраторы заявили, что они не занимаются деаноном и публикуют данные из открытых источников, в том числе в случае постов об активистах, связанных с ФБК и ФАС. При этом «Медуза» отметила, что в одном из случаев изданию не удалось найти информацию о связи мужчины с ФАС в открытом доступе.

Авторы канала отметили, что не будут брать деньги за удаление постов, а опровержением опубликованных данных посоветовали заняться в личных соцсетях. На вопрос о рекламе администраторы ответили, что они не видят «ничего плохого в том, чтобы зарабатывать на унижении мужчин», но пока не знают, что бы они могли рекламировать.