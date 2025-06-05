Сдача теста IELTS может обернуться уголовными делами для россиян

После того как Генеральная прокуратура признала «нежелательной» организацией организатора экзамена по английскому языку IELTS The British Council, россияне, сдающие этот тест, могут стать фигурантами уголовных дел. Так считает юрист-международник Артем Клыга.

«Специально посмотрел свою январскую квитанцию об оплате экзамена. Формально деньги напрямую со счета ушли в The British Council», — написал он в своем телеграм-канале.

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По словам Клыги, теперь оплата IELTS гражданином России может быть приравнена к финансированию «нежелательной» организации (ч. 2 ст. 284.1 УК).

До марта 2022 года сдать IELTS можно было в полутора десятках экзаменационных центров, которые работали в крупных городах России. Однако после полномасштабного российского вторжения в Украину все они закрылись. Россиянам советовали сдавать тесты за границей. Чаще всего, как писал РБК, граждане россии ездили сдавать IELTS в Казахстан (Алматы и Нур-Султан), ОАЭ (Дубай), Грузию (Тбилиси), Узбекистан (Ташкент), Азербайджан (Баку), Сербию (Белград), Армению (Ереван) и Турцию (Стамбул, Анталья, Измир, Анкара).

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«Эта возможность для россиян окончательно закрыта. Очередной пример того, как российское государство мешает людям реализовываться в соответствии со своими запросами и потребностями», — пишет Клыга. Он также советует оплачивать тесты через те центры, которые не управляются The British Council напрямую. «Но это может и не спасти от внимания правоохранительных органов», — предупреждает юрист.

Кроме того, теперь россиянам следует избегать участия в организации или проведении экзаменов IELTS, а также в продвижении или рекламе экзаменов, связанных с The British Council, подчеркнул в разговоре с RTVI адвокат Сергей Жорин.