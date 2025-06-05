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Общество

Сдача теста IELTS может обернуться уголовными делами для россиян

2 минуты чтения 16:06 | Обновлено: 16:07

После того как Генеральная прокуратура признала «нежелательной» организацией организатора экзамена по английскому языку IELTS The British Council, россияне, сдающие этот тест, могут стать фигурантами уголовных дел. Так считает юрист-международник Артем Клыга.

«Специально посмотрел свою январскую квитанцию об оплате экзамена. Формально деньги напрямую со счета ушли в The British Council», — написал он в своем телеграм-канале. 

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По словам Клыги, теперь оплата IELTS гражданином России может быть приравнена к финансированию «нежелательной» организации (ч. 2 ст. 284.1 УК).

До марта 2022 года сдать IELTS можно было в полутора десятках экзаменационных центров, которые работали в крупных городах России. Однако после полномасштабного российского вторжения в Украину все они закрылись. Россиянам советовали сдавать тесты за границей. Чаще всего, как писал РБК, граждане россии ездили сдавать IELTS в Казахстан (Алматы и Нур-Султан), ОАЭ (Дубай), Грузию (Тбилиси), Узбекистан (Ташкент), Азербайджан (Баку), Сербию (Белград), Армению (Ереван) и Турцию (Стамбул, Анталья, Измир, Анкара).

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«Эта возможность для россиян окончательно закрыта. Очередной пример того, как российское государство мешает людям реализовываться в соответствии со своими запросами и потребностями», — пишет Клыга. Он также советует оплачивать тесты через те центры, которые не управляются The British Council напрямую. «Но это может и не спасти от внимания правоохранительных органов», — предупреждает юрист. 

Кроме того, теперь россиянам следует избегать участия в организации или проведении экзаменов IELTS, а также в продвижении или рекламе экзаменов, связанных с The British Council, подчеркнул в разговоре с RTVI адвокат Сергей Жорин.

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