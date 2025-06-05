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Общество

Школьники посчитали родителей обязанными платить за их обучение в вузах

2 минуты чтения 13:21

72% школьников заявили, что, по их мнению, родители обязаны оплачивать обучение своих детей в вузах. Об этом сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на исследование, проведенное онлайн-школой для детей и подростков Skysmart.

При этом в нем отмечается, что половина школьников рассчитывает на платное образование и финансовую помощь родителей только при наличии такой возможности. Еще 20% респондентов ответили, что они нацелены поступать только на бюджетные места, а 8% опрошенных высказали мнение, что студенты сами должны платить за свое образование в случае учебы на платном отделении.

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«Важно формировать у подростков понимание альтернатив: целевое обучение, колледжи или возможность совмещать работу с учебой. Изучить все варианты финансирования образования (бюджет, гранты). И конечно, открыто обсуждать финансовые возможности семьи и поощрять самостоятельность детей в выборе профессии и способе обучения», — заявила академический директор Skysmart Анастасия Екушевская.

В мае этого года Госдума приняла закон о регулировании платного высшего образования, согласно которому государство будет устанавливать лимиты на количество платных мест в вузах для всей страны. После этого Минобрнауки должно будет распределить эти места по учебным заведениям.

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Ранее школьники рассказали о предметах, которых, по их мнению, не хватает в школьной программе. Четверть опрошенных заявила, что они хотели бы изучать мемы. Также среди недостающих предметов оказались уроки по истории моды и стилю, уроки финансовой грамотности и инвестициям и занятия по киноведению.

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