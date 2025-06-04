После очередной кражи таблички с названием в селе Лох объявили конкурс на самый живучий знак

После того как в начале мая в селе Лох в Саратовской области в очередной раз украли табличку с названием населенного пункта, его жители решили провести конкурс. Победителем будет объявлен тот, чей знак провисит дольше. Об этом сообщается в телеграм-канале села.

В видеоролике об установке очередного знака показано, что в этот раз местные жители сделали его из ткани, написав название села фломастерами и украсив бантиками. Табличку установила «компания из девяти взрослых и четырех вооруженных деревянными шашками детей» 26 мая.

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«[Новый знак] наивный, милый и с приколом: бантики — о легкости и воздушности нашего бытия лоховского, внутри железные пластины как символ прочности духа (могли бы сдаться на знаке пятом), тряпичная основа — про креативность и безумие идей, Лох, перетекающий в Пох в зависимости от расположения солнца на небе, — случайность и здоровый пофигизм», — говорится в телеграм-канале села.

Таблички с названием села крадут регулярно. Украденный в мае знак провисел лишь три дня. В телеграм-канале отметили, что это не было рекордом — раньше табличку могли унести в тот же день, когда ее установили. Предыдущая кража произошла в конце апреля. «Очередной знак — все», — говорилось в телеграм-канале села.

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Кроме того, в конце мая жители села сообщили, что помимо табличек с названием у них стали красть сувенирную продукцию. Так, после приезда группы школьников в местном магазине не досчитались двух сувенирных табличек. «Воровать сувенирные знаки — такого мы не могли предположить точно!» — отметили местные жители.

В октябре 2023 года в Госдуме предложили запретить «оскорбительные и принижающие достоинства жителей» слова в качестве названий населенных пунктов.