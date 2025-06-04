Путина попросили вернуть смертную казнь

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов направил письмо на имя Владимира Путина, в котором попросил отменить мораторий на смертную казнь в России. Об этом со ссылкой на текст письма пишет ТАСС.

Миронов считает, что Путин должен «инициировать пересмотр правовой позиции» Конституционного суда (КС), который неоднократно выступал против отмены моратория на смертную казнь. В 2009 году КС запретил назначать эту меру осужденным. Последний раз смертная казнь в России применялась в 1996 году, в этом же году президент страны Борис Ельцин перестал рассматривать ходатайства о помиловании, что сделало невозможным исполнение приговоров.

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Свою позицию Миронов аргументировал тем, что власти в условиях «угроз национальной безопасности» должны пересмотреть свои подходы к противодействию терроризму и усилить «меры защиты суверенитета и безопасности граждан». Он также отмечает, что Россия с 2022 года больше не входит в Совет Европы, а значит не должна исполнять взятые на себя обязательства по отказу от смертной казни.

Депутат утверждает, что единственным препятствием для возвращения смертной казни является определение КС от 19 ноября 2009 года, а Конституция не содержит прямого запрета на исполнение этой меры. Ранее, как отмечает ТАСС, председатель КС Валерий Зорькин заявлял, что изменение конституции России является единственным путем возвращения смертной казни в стране. Он отмечал, что выход России из Совета Европы не прерывает действия моратория на смертную казнь.

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Россия вступила в Совет Европы в 1996 году, взяв на себя обязательство в течение трех лет присоединиться к протоколу N 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, который предусматривает отмену смертной казни. В 1997 году МИД России подписал протокол, но он так и не был ратифицирован Госдумой.

В УК страны сохраняются статьи, предусматривающие возможность вынесения смертной казни в качестве приговора — убийство с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 105), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317), геноцид (ст. 357).