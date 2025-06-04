EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Подросток спас утопающую подругу и погиб

2 минуты чтения 21:02

В Кемеровской области 17-летний подросток спас тонущую в реке подругу, однако сам не смог выбраться из водоема и утонул. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 3 июня в городе Мариинске. Согласно предварительным данным, в тот вечер 17-летний подросток отдыхал с друзьями на берегу реки Кии. Сообщается, что в какой-то момент одна из его подруг зашла в воду, споткнулась и начала тонуть. Тогда подросток бросился на помощь и стал вытаскивать тонущую подругу на берег. 

Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
Общество7 минут чтения

Девочку удалось спасти, однако сам подросток не смог выбраться из водоема и утонул. Вероятно, школьника унесло течением реки — по данным следователей, его тело удалось найти только на следующий день.

«В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка», — сообщили в Следственном комитете.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что погибшего подростка звали Рустам. Мальчик учился в девятом классе. 

Также отмечается, что девочка, которую он спас — это 13-летняя Даша. Рустам вытащил ее из воды и тогда Даша смогла выбраться на берег, схватившись за ветки деревьев.

Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
Криминал7 минут чтения

Издание «Кузбасс онлайн» сообщает, что это не первый случай с начала купального сезона, когда в реке Кия тонут дети. Так, в конце мая в реке утонул 13-летний школьник, который отправился с другом на дикий пляж, чтобы искупаться. Мальчик зашел в воду, однако его начало уносить течением реки.

Свидетелем произошедшего стал местный рыбак, который вытащил мальчика из воды и попытался реанимировать. Однако прибывшая на место скорая констатировала смерть ребенка.

А в Кемерове спасатели до сих пор ищут тело 12-летнего мальчика, которого, предположительно, вместе с велосипедом унесло течением с мелководья на новой набережной.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Мир
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
00:01 5 июня
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Общество
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
00:01
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Общество
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
00:01 3 июня
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01 2 июня
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Самая вымирающая страна в мире
Мир
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
00:01 1 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования