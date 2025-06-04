Подросток спас утопающую подругу и погиб

В Кемеровской области 17-летний подросток спас тонущую в реке подругу, однако сам не смог выбраться из водоема и утонул. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 3 июня в городе Мариинске. Согласно предварительным данным, в тот вечер 17-летний подросток отдыхал с друзьями на берегу реки Кии. Сообщается, что в какой-то момент одна из его подруг зашла в воду, споткнулась и начала тонуть. Тогда подросток бросился на помощь и стал вытаскивать тонущую подругу на берег.

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Девочку удалось спасти, однако сам подросток не смог выбраться из водоема и утонул. Вероятно, школьника унесло течением реки — по данным следователей, его тело удалось найти только на следующий день.

«В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка», — сообщили в Следственном комитете.

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что погибшего подростка звали Рустам. Мальчик учился в девятом классе.

Также отмечается, что девочка, которую он спас — это 13-летняя Даша. Рустам вытащил ее из воды и тогда Даша смогла выбраться на берег, схватившись за ветки деревьев.

Издание «Кузбасс онлайн» сообщает, что это не первый случай с начала купального сезона, когда в реке Кия тонут дети. Так, в конце мая в реке утонул 13-летний школьник, который отправился с другом на дикий пляж, чтобы искупаться. Мальчик зашел в воду, однако его начало уносить течением реки.

Свидетелем произошедшего стал местный рыбак, который вытащил мальчика из воды и попытался реанимировать. Однако прибывшая на место скорая констатировала смерть ребенка.

А в Кемерове спасатели до сих пор ищут тело 12-летнего мальчика, которого, предположительно, вместе с велосипедом унесло течением с мелководья на новой набережной.