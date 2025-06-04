Низкокалорийные диеты связали с ухудшением симптомов депрессии

Соблюдающие диету с ограничением на количество потребляемых калорий люди могут подвергаться большей вероятности развития симптомов депрессии, сообщает CNN со ссылкой на публикацию ученых и врачей из Канады и Австралии. Исследователи заявили, что наибольшая вероятность развития симптомов заболевания при ограничении калорий наблюдалась у мужчин и у тех, кто имеет избыточный показатель индекса масса тела.

Однако опрошенные CNN представители научного сообщества отметили, что эти выводы противоречат результатам предыдущих исследований, а методология новой научной работы вызывает вопросы. Исследователь пищевого поведения Джоанна Килер из Королевского колледжа Лондона, которая не участвовала в исследовании, рассказала журналистам, что предыдущие работы по этой теме показывали, что симптомы депрессии могут становиться менее выраженными при переходе на диету с ограничением употребляемых калорий.

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CNN отмечает, что в нынешнем исследовании использовались данные 28 тысяч человек из базы данных о питании и здоровье населения США, о симптомах депрессии сообщили менее восьми процентов из респондентов. Кэри Вудрафф из Университета Юты рассказала журналистам, что во время сбора данных людей лишь опрашивали о рационе их питания.

«Я могу думать, что придерживаюсь диеты с ограничением калорий, когда на самом деле у меня избыток калорий — нет способа проверить, соблюдает ли участник диету с ограничением калорий», — прокомментировала Вудрафф качество собранных данных. Исследование Килер, приведшее к противоположным выводам, проводилось с привлечением медицинского специалиста.

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Венкат Бхат, один из авторов исследования, рассказал, что его результаты следует учесть при выборе диет. Они, по его словам, должны быть сбалансированы и учитывать индивидуальные психологические особенности человека. Он согласился с тем, что для выявления связей между рационами диет и состоянием психологического здоровья понадобится больше исследований, которые должны включать в себя контролируемые наблюдения.