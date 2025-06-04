Москву ждут ливни и жара

К концу недели температура воздуха в столичном регионе прогреется до +30 градусов, а пика жары стоит ожидать в воскресенье, сообщил в своем телеграм-канале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.



Вторая половина недели, по его словам, запомнится сильными кратковременными дождями — местами с грозами. При этом в целом температура воздуха будет превышать климатическую норму на три-четыре градуса.

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Четверг, как ожидает синоптик, станет сухим и теплым днем с температурой до + 27 градусов, поскольку на погоде в столичном регионе скажется влияние гребня антициклона, а затем снова начнутся дожди с грозами.

«В воскресенье регион окажется под влиянием очередного барического гребня, который прекратит осадки и поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев — показания термометров вплотную приблизятся к 30-градусным отметкам», — пишет Михаил Леус.

А в понедельник, по его словам, снова пройдут ливни и с грозами, и температура начнет постепенно снижаться до климатической нормы.

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Ранее другой специалист центра погоды «Фобос» — Евгений Тишковец — опроверг сообщения об очень жарком лете 2025 года. По его оценкам, температура воздуха будет всего на пару градусов выше нормы. «Лето в средней полосе России будет хорошее!» – отметил синоптик, подчеркнув, что ожидается лишь незначительный дефицит осадков. А июнь, по его прогнозам, будет «нежарким, уютным, идеальным для здоровья человека». В Москве в среднем по ночам будет до +15, а днем от +20 до +25 градусов.