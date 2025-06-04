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Общество

IOWA раскритиковали за выступление в «костюме мужских гениталий»

2 минуты чтения 17:55

Группу IOWA раскритиковали за костюмы на выступлении ко Дню защиты детей в Великом Новгороде. По словам гендиректора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, костюм вокалистки Екатерины Иванчиковой (Катя IOWA) напоминает «мужские гениталии», а в РПЦ считают, что образ выступивших не вписывается в концепцию защиты детей и «традиционных ценностей».

Исполнительница вышла на сцену в облегающем полосатом комбинезоне, поверх которого надела полупрозрачное платье-чехол с объемными элементами в области бедер и вытянутыми плечами. Танцовщицы были одеты в похожие полосатые комбинезоны, поверх которых на них были бежевые платья. 

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Образом выступающих одним из первых возмутился гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Он заявил, что солистка группы IOWA вышла на сцену в «костюме мужских гениталий перед многотысячным морем молодежи и детей», а танцовщицы — «в образе стриптизерш». Концерт, по его слвоам, проходил «у мощей святых и чудотворных икон, у памятника 1000-летию Руси, у Вечного огня, у Дома Правительства области».

«В нашем духовном сердце, нашими собственными руками, за госденьги, в День защиты детей произошел колоссальной силы выстрел по этим самым детям и их будущему. И вообще по будущему страны», — написал он в своем телеграм-канале.

При этом, Корчевников утверждает, что у него больше вопросов не к солистке группы, а к тем, кто допустил ее выступление на сцене. В своем посте он обратился с призывом к министру культуры региона Юлии Тимофеевой и мэру города Александру Розбауму дать этому объяснения.

«Да, наверно, найдут того, кто виноват, кто, может, не уследил, не проверил, а, может, и устроил сознательно эту духовную кощунственную диверсию… может, пожурят и замнут, а, может, даже и уволят кого», — написал он.

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С критикой образа певицы также выступил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы не понимаем, как это представление вписывается в концепцию защиты традиционных ценностей российского общества, а также идею защиты детей и их прав», — заявил он в разговоре с Daily Storm.

Сама группа в своем телеграм-канале заявила, что уже отработала в этой концепции «два больших концерта в Москве и Петербурге», и при этом не получила «ни одного»  негативного комментария. 


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