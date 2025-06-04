Для москвичей открыли бесплатные центры ментального здоровья

В Москве начали работать Центры ментального здоровья на базе профильных больниц, сообщает Forbes Russia.

По данным издания, идея проекта принадлежит столичному департаменту здравоохранения. За помощью в такой центр может обратиться широкий круг пациентов. В частности, это люди с ипохондрией, различными фобиями, депрессией, бессонницей, сонливостью, тревожным расстройством и т.д. При этом речь идет исключительно об амбулаторной помощи.

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В приказе о создании Службы ментального здоровья в Москве, как сообщает Forbes, четко прописаны требования к оснащению кабинетов. В них должны быть установлены кресла нулевой гравитации, имитирующие состояние невесомости, комплекс виртуальной реальности, установка для гипокситерапии, аппараты для магнитной и электростимуляции головного мозга, аппарат для проведения биологической обратной связи, а также устройства для электросна и светотерапии.

Московские власти утверждают, что на должности сотрудников в такие центры будут отбираться специалисты, «соответствующие утвержденным Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения и Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения».

Журналисты Forbes Russia нашли на самой известной в России рекрутинговой площадке вакансию медицинского психолога в Центр ментального здоровья, запущенный на базе Психиатрической клинической больницы №1 им. Н. А. Алексеева. Претенденту на эту должность предлагается зарплата в 120000 рублей в месяц.

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На данный момент открыты уже несколько центров, в том числе на улице Игральной на территории района Богородское, районах Северное Чертаново, Покровское-Стрешнево и Ново-Переделкино. Записаться можно либо на сайте «Госуслуги», либо по направлению от врача из поликлиники. Наличие московской прописки проверяется при первом посещении, уточняет Forbes.

Опрошенные журналистами эксперты сходятся во мнении, что эта инициатива московских властей очень своевременна с учетом ухудшающегося ментального здоровья россиян, однако важно предусмотреть контроль качества услуг, предоставляемых новыми бесплатными центрами.